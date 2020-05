Bis zum Sommer soll direkt neben der Straßenbahnwendeschleife am Zoopark eine bunte Blumenwiese entstehen.

Bunte Blumenwiese entsteht am Zoopark Erfurt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bunte Blumenwiese entsteht am Zoopark Erfurt

Jetzt kommt am Roten Berg Farbe ins Spiel. Eine bunte Blumenwiese soll auch das Wohngebiet im Erfurter Norden mit der Buga vereinen. Die Ansaat verfolgt gleich mehrere Ziele: Zum einen handelt es sich um eine Probe-Saat für die Blumenfelder, die im Buga-Jahr Erfurts Zufahrtsstraßen säumen sollen. Zum anderen war es ausdrücklicher Wunsch von Ortsteilbürgermeisterin Marina Rothe, ein Stück Buga an den Roten Berg zu holen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Erfurt.

„Unser schöner grüner Ortsteil muss mehr Aufmerksamkeit erfahren“, so Marina Rothe. „Die Fläche an der Wendeschleife ist ideal, denn hier können sich Spaziergänger als auch Zoobesucher an der bunten Blumenwiese erfreuen.“

Damit die Pflanzen im Sommer auch wirklich blühen, ist die Ortsteilbürgermeisterin aktuell im Gespräch mit den Stadtwerken, um das vermutlich sehr trocken werdende Jahr eine ausreichende Bewässerung zu gewährleisten.

Die Blumenpracht soll nicht nur dem Auge guttun: Der bis zu ein Meter hohe Blütenteppich aus Ringelblumen, Goldlack, Klatschmohn und fast 20 anderen Arten soll einen Rückzugsort für Bienen und andere Insekten bieten.

Gesät werden insgesamt sechs verschiedene Mischungen. Je nach Wetterlage soll etwa Ende Juni das Ergebnis sichtbar sein.