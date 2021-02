Bunte Bücherkisten gehen in Erfurt über die Theke

Kleine Überraschungspakete stellt Christina Balint auf Wunsch für die Leser und Nutzer der Medienstelle des Bistums zusammen, solange das kontaktlose Entleihen an der Tür gefordert ist. Es handelt sich um eine öffentliche Bibliothek, in der sich jeder anmelden kann.

Mit einem Knopfdruck auf die Klingel holen Besucher einen der drei Mitarbeiter der Bibliothek an die Eingangstür. Ein Tisch und eine Scheibe sorgen dafür, dass eine Kiste mit Büchern oder anderen Medien kontaktlos ausgetauscht werden kann. Das Stöbern in den Regalen entfällt zwar in Corona-Zeiten, aber die Bibliothek der Medienstelle des Bistums Erfurt in der Regierungsstraße 45 hat einen Weg gefunden, täglich für die Nutzer da zu sein. Schon seit dem 11. Januar, gleich nach der Weihnachtspause war sie wieder am Start.