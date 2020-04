Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buntes Kranichborn aus Kinderhand

Statt des Osterhasenempfangs, der wegen des Kontaktverbotes in diesem Jahr ausfallen musste, haben sich die Kirchgemeinde des Ortes und der Kranichborner Heimatverein eine farbenfrohe Alternative einfallen lassen. „Alle Kinder waren aufgefordert, sich künstlerisch zu betätigen und den Weg zur Kirche mit bunten Steinen zu schmücken“, schildert jetzt Doreen Sauer vom Heimatverein. „Auch tolle Bilder für die Kirchenfenster wurden gemalt.“ Familie Molenda aus Kranichborn hatte zusätzlich noch die Idee einer Oster(h)ecke. Liebevoll gestaltete sie eine Hecke mit selbstbemalten Ostereiern und Osterdeko. Andere Kranichborner legten ebenfalls Hand an. So gab es mit diesen Aktionen doch noch eine besondere und bunte Osterzeit für die Gemeinschaft in Kranichborn. „Vielen lieben Dank an alle kleinen und großen Künstler“, sagt Doreen Sauer im Namen der Kirchgemeinde und des Heimatvereins.