Die Burger-King-Filiale am Anger 61 in Erfurt schließt für immer (Symbolbild).

Erfurt. Die Burger-King-Filiale am Anger in Erfurt hat für immer geschlossen. Was die Gäste sagen und welches Geschäft folgen könnte.

Burger King schließt Filiale in Erfurt - So reagieren die Gäste

Eine unscheinbare Anfrage in der Facebook-Gruppe „Unser Erfurt“ brachte den Stein ins Rollen: „Hallo, weiß jemand, was mit dem Burger King auf dem Anger ist? Renovierung oder dauerhaft geschlossen?“ Binnen weniger Stunden kommentierten Dutzende Erfurter, am Tag danach stehen unter dem Beitrag fast 200 Kommentare.

Fakt ist: Der Burger King am Anger 61 hat für immer geschlossen. Auf einem Zettel am Fenster steht: „Wir möchten uns bei Ihnen allen für Ihre Treue in den vergangenen Jahren bedanken und wünschen Ihnen alles Gute. Bitte bleiben Sie gesund.“ Auch bei Google wird die Filiale bereits als "dauerhaft geschlossen" geführt.

Reaktionen von "Schade" bis "Endlich"

Die Reaktionen der Erfurter auf Facebook sind kontrovers. Von „Er wird schon am Anger fehlen. War immer mal eine schnelle Mahlzeit. McDonald's kann für mich nicht mithalten.“ über „Das ist unfassbar schade. Burger King war immer eine Top-Möglichkeit auf dem Anger.“ bis hin zu „Wer einem Burger King nachtrauert, dem ist nicht zu helfen. Ausbeutung von Menschen und Massentierhaltung, mehr steckt nicht dahinter.“

Manch einer nahm es auch mit Humor: „Nüchtern bin ich da nie rein“ schrieb jemand, ein anderer kommentierte mit Augenzwinkern: „Was, wie zu? Ich wollte meine Frau zum Valentinstag schick ausführen.“

Ein Nutzer schreibt: „Auch wenn jetzt auf Grund der derzeitigen Situation (oder aus welchem Grund auch immer) einige Läden schließen, wird es wieder Leute geben, die einen anderen Laden an dieser Stelle wieder aufmachen.“

Wie es weitergehen soll

Offenbar hat er Recht: Am Mittwoch konnte man bei geöffneten Türen sehen, dass die Umbauarbeiten in der ehemaligen Fast-Food-Filiale in vollem Gange sind. Nach derzeitigen Informationen soll eventuell ein Café an dieser beliebten Stelle im Herzen Erfurts eröffnen.

Einen kleinen Trost gibt es auch für die Fans von Burger King: Die Filiale in der Weimarischen Straße bleibt bestehen – inklusive Corona-konformem Drive In.

