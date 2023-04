Bus-Umleitung im Erfurter Norden

Erfurt. Durch Bauarbeiten sind die Fahrten am Europaplatz eingeschränkt. Die Evag hat einen Baufahrplan parat.

Aufgrund einer Baumaßnahme in der Dubliner Straße wird die Buslinie 95 vom 17. April bis voraussichtlich 4. Mai zwischen Europaplatz und Bodenfeldallee über Moskauer Platz umgeleitet. Die Haltestelle Thüringen-Park befindet sich in beiden Fahrtrichtungen in der Moskauer Straße. Wie die Evag mitteilt, gilt ein Baufahrplan. Weitere Informationen gibt es unter www.evag-erfurt.de und an den Haltestellen.