Caritas-Tagestreff in Erfurt ist Anlaufpunkt für Arme und Obdachlose

Die Uhr schlägt zwölf Mal. Mittagszeit. im Innenhof des Caritas-Tagestreffs in der Regierungsstraße hat sich eine kleine Schlange gebildet. Jeweils zur vollen Stunde werden jeweils zehn Gäste eingelassen, die sich in der Suppenküche etwas Warmes oder ein belegtes Brötchen und ein Getränk abholen können. Die Suppe ist gratis, das Brötchen kostet 30 Cent.

Dass der Tagestreff der Caritas auch im Lockdown Nr. 2 funktioniert, hängt in erster Linie mit dem Engagement der Mitarbeiter zusammen. Sie arbeiten an sieben Tagen in der Woche, 365 Tage im Jahr. Feiertagsruhe gibt es hier nicht. Denn die Armut ist immer präsent.

„Unsere Suppenküche hat täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet“, sagt Lydia Wähner, die stellvertretende Chefin der karitativen Einrichtung. Im Lockdown freilich unter geänderten Voraussetzungen. Das Hygienekonzept bestimmt die Regeln. Name, Adresse, Unterschrift unter die Einwilligungserklärung. Maximal zehn Menschen mit Maske gleichzeitig dürfen mit gehörigem Abstand in den zwei großen Speiseräumen ihre Mahlzeit zu sich nehmen. Alle halten sich an die Spielregeln, wohl wissend, dass das hier einer der letzten Rückzugsorte ist, wo man sich verpflegen kann und warm und trocken sitzt.

Die Ausgabe ist hinter Plexiglas platziert, überall hängen Desinfektionsmittelspender. Nach jedem Durchgang wird gründlich desinfiziert und ausgiebig gelüftet. Sieben bis acht Mitarbeiter sind in den beiden Schichten immer im Einsatz. Insgesamt 20 Helfer teilen sich in die Aufgaben, um den Bedürftigen und Obdachlosen wenigstens ein kleines Stück Normalität in dieser chaotischen, kalten Zeit zu ermöglichen.

50 bis 70 Gäste werden täglich begrüßt. Vor der Pandemie waren es mehr. Die Älteren trauen sich aus Ansteckungsangst oft nicht mehr aus dem Haus. Dafür sind die Obdachlosen mehr geworden, hat Lydia Wähner beobachtet. Die Caritas in der Regierungsstraße ist ihnen als letzter Ort verblieben, wo sie sich inmitten des pandemischen Winters für 45 Minuten bei einer warmen Suppe etwas aufwärmen können. Und auch die Dusche nutzen dürfen. Denn auch Körperhygiene wird im Tagestreff nicht vergessen. Genau wie die Möglichkeit, seine Wäsche waschen zu lassen. „Unsere Gäste sind sehr solidarisch. Wenn wir um 9 Uhr öffnen, werden zuerst die Obdachlosen eingelassen, weil sie es am nötigsten haben“, sagt die 30-Jährige. Die befürchtet, dass durch den Freizug der alten Parteischule die Zahl der Hilfe suchenden Obdachlosen dieses Jahr noch weiter steigen werde.

Für Menschen, die dringend um Hilfe bitten, hält man im Tagestreff sogenannte Notfallbeutel mit Lebensmitteln für drei bis vier Tage bereit. Finanziert wird das alles über Eigenmittel, einen städtischen Zuschuss, durch Lebensmittelspenden, u.a. von der Erfurter Tafel. Dazu kommen Geld- und Sachspenden von Privatpersonen, Vereinen, Firmen. Ohne die aufopferungsvolle Arbeit der Helfer wäre der Tagestreff aber nicht zu realisieren. Dadurch, dass nun bereits um 9 Uhr geöffnet wird, ist die Vorbereitungszeit für das Zubereiten der Speisen geschrumpft. „Unseren Mitarbeitern wird einiges abverlangt“, lobt Lydia Wähner. Da würden schon mal Belastungsgrenzen ausgereizt.

Währenddessen die Kleiderkammer derzeit nichts annimmt oder ausgibt, laufen aber die vielfältigen Beratungsangebote im Sozialbereich, bei Schulden, Insolvenz, Schwangerschaft, bei Suchtproblemen oder Ehe- und Familienproblemen weiter. Zwischen 40 und 50 hauptamtliche Berater nehmen sich in der Stadt Erfurt der Probleme der Ratsuchenden an. Trotz Pandemie sei der Bedarf nicht weniger geworden, sagt Franziska Schwabe, Standortleiterin der Caritas in Erfurt. Sie ist zuständig für den Beratungsdienst, der derzeit vermehrt auf Telefon, Mailverkehr, Online-Beratung und Videotelefonie setzt. Präsenzberatung wirke zwar in der Praxis am besten, aber auch hier müsse man sich dem Corona-Diktat beugen und den Publikumsverkehr reduzieren, sagt sie bedauernd.