Chance für Erfurter Schüler auf ein Jahr in Amerika

Erfurt. Partnership International e.V. organisiert für den Bundestag ein Austauschprogramm. Bewerbungen aus Thüringen erwünscht.

Nachdem es, bedingt durch die Corona-Pandemie, in diesem Schuljahr zu keinem Schüleraustausch zwischen den USA und Deutschland gekommen ist, sind ab August 2021 die gegenseitigen Gastaufenthalte auf der Grundlage des 38. Parlamentarischen Patenschaftsprogrammes des Deutschen Bundestags und des Departement of U.S. wieder geplant. Austauschschüler aus den USA und die deutschen Schüler in den USA möchten ein Schuljahr in Gymnasien und bei Gasteltern verbringen.

Bewerbungen für USA-Aufenthalt bis September möglich

Wie der für Thüringen zuständige Mitarbeiter der gemeinnützigen Austauschorganisation Partnership International e.V., Günther Lange, erklärt, suche die Organisation Gastfamilien für die Schüler. Sie alle sind zwischen 15 und 17 Jahre alt, wenn sie ab August zehn Monate (auch 5 Monate möglich) das Abenteuer Schüleraustausch wagen. Partnership International ermöglicht auch deutschen Schülern im Ausland das Lernen und Leben auf Zeit. So sind Bewerbungen für den Aufenthalt in den USA von Jugendlichen des Bundestags-Wahlkreises Erfurt ausdrücklich erwünscht, so Lange. Bis zum 10. September können sich die Jugendlichen (15-17 Jahre) mit den unter www.partnership.de zu findenden Unterlagen bewerben. Lena Schlenzka steht für eine persönliche Beratung unter lschlenzka@partnership.de zur Verfügung.