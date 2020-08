Chancen für verändertes Miteinander: Neue Tagespflege „La Vida“ in Erfurt

Was, wenn Alte einfach mal Skat kloppen könnten, auch wenn sie nicht mehr gut zu Fuß sind? Oder ein Fußballspiel sehen. Oder eine Quarkmaske aufgelegt bekommen? „Das ist das pure Wohlgefühl“, sagt Janine Longino. Und genau dieses Wohlgefühl will sie mit ihrer neuen Tagespflege-Einrichtung Menschen vermitteln, die pflegebedürftig sind und dennoch nicht in ein Pflegeheim wollen oder können.

Seit anderthalb Jahren denkt sie darüber nach. Und nun macht sie – gemeinsam mit der künftigen Tagespflege-Chefin Imke Lorenz-Herbig – ernst. Am 1. September soll „La Vida („Das Leben“) in der Straße Am Pulverschuppen nahe der Kalkreiße eröffnen. Noch haben die Frauen mit den Unbilden des Aufbaus von Schränken zu kämpfen und auch mit einigen Handwerkern.

Im Zentrum der Angebote steht die Biografie-Arbeit

Dennoch ist die Gestaltung der Tagespflege auf diesen reichlich 400 Quadratmetern schon gut zu erkennen. Sogar einen Männersalon gibt es. Zutritt für Frauen natürlich nicht verboten.

„Im Zentrum unserer Angebote steht die Biografie-Arbeit“, erklärt Imke Lorenz-Herbig. Die Menschen, die hierher kommen werden, maximal 16 Plätze gibt es, haben ein Leben mit Arbeit und Familie und Hobbys und Träumen gelebt. Darauf wollen die drei Pflegerinnen und zwei Pfleger bauen.

Was nützt es, jemandem mit Roger Whittaker zu kommen, wenn es doch die Stones waren, die vom Stuhl gerissen haben? Und was soll ein Rommee-Abend, wenn doch die Skatkarten geliebt sind? Oder ein Bastelnachmittag, wenn Basteln noch nie bevorzugt war? „Wir müssen auf die Interessen der Gäste eingehen“, weiß Janine Longino.

Nur: Wer soll das bezahlen? Das meiste die Pflegekasse entsprechend des Pflegegrads. Der geplante Friseur oder die Kosmetikerin hingegen sind Privatsache – wie bei allen anderen Menschen auch. Und ein kleiner privater Zuschuss muss auch für die sogenannten Investitionskosten bezahlt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 16 Plätze sehr schnell ausgebucht sind, ist groß. Davon jedenfalls sind die beiden Pflegerinnen überzeugt. Mit Tagespflege kann ein Leben im Heim zumindest hinausgezögert werden. Denn die Menschen sind unter, bekommen ihr Essen, werden abgeholt und am Abend wieder nach Hause gebracht.

Nachfrage nach Tagespflege ist größer als das Angebot

Lorenz-Herbig, die in der ambulanten Pflege arbeitet, ist überzeugt davon, dass auf diese Weise die Einsamkeit in den Hintergrund rückt und häufig das Pflegeheim in die Ferne. Die Nachfrage nach einer Tagespflege ist größer als das Angebot. Gerade einmal sieben entsprechende Einrichtungen gibt es in der Stadt.

Im „La Vida“ bereiten sie derzeit alles für den Start vor. Zwischen nagelneuen Möbeln, die teils noch zusammen geschraubt werden müssen, stehen ein altes Klavier und auch ein Vertiko. Das ist alles aus Privatbesitz. Auch die Schallplatten. Von der Kelly-Family zum Beispiel. Janine Longino möchte, dass die Alten das Gefühl haben, sie sind willkommen.

Die alten Menschen gut durch den Tag begleiten

Wie ginge das besser als mit Musik, die sie schon als Junge gehört haben? Vom Plattenspieler, versteht sich. Oder wo sie eine Uhr sehen, die sie damals, als sie ihre erste eigene Wohnung eingerichtet haben, stolz auf den Schrank gestellt hatten?

Manchmal heißt es, die Tagespflege sei eine Art Kindergarten für Alte. Dagegen verwahrt sich La Vida. Zwar stimmt das, wenn man die Fürsorge zur Grundlage nimmt, die im höheren Lebensalter ebenso gelten soll wie in der Kindheit.

Aber dazwischen liegt eigenes gelebtes Leben mit lustvollen und traurigen und anstrengenden und schönen Jahren. Die gehören dazu, wenn man die Erfahrenen gut durch ihren Lebenstag begleiten möchte. Also wird es die Zeitungsschau zum Frühstück geben und den Tanztee und Seniorengymnastik und Feiern und Stadtrundfahrten...

Alles darf, nichts muss. Es sind Angebote. Oder halt Skat. Und wer keine Lust hat, passt eben...

Tag der offenen Tür am Freitag, 21. August, ab 15.30 Uhr, Am Pulvertum 18