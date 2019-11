Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chormusik vom Staatschor Vilnius

Der Staatschor Vilnius macht auf seine Deutschlandtournee auch in Erfurt Halt. Der Philharmonische Chor Erfurt hatte im letzten Jahr eine Chorreise nach Litauen gemacht und war sehr herzlich vom Staatschor unterstütz worden. Deshalb freuen sich die Chormitglieder sehr, dass in diesem Jahr ein Gegenbesuch erfolgt.

In der Thüringer Landeshauptstadt werden die 43 Sängerinnen und Sänger am 16. November um 16 Uhr in der Erfurter Severikirche zu hören sein. Die Chortradition in Litauen ist ungleich größer als in Deutschland.

Arturas Dambrauskas leitet den Chor seit 2009 und formte ihn zu einem international anerkannten glanzvollen Klangkörper. Präsentiert werden zeitgenössische Werke der Chormusik der Komponisten Alfred Schnittke, Vaclovas Augustinas, Donatas Zakaras, Giedrius Svilainis, Zita Bružaite.

Zeitgenössische Chormusik mit dem Staatschor Vilnius: Samstag, 16. November, 16 Uhr, Severikirche Erfurt; Eintritt frei, Spenden erbeten