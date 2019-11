Erfurt Erfurt „You are not alone“ lautet das Thema der Church-Night an diesem Donnerstag ab 18 Uhr in der Predigerkirche. Vorbereitet wurde dieser besondere Gottesdienst von ...

Church-Night mit Schülern

„You are not alone“ lautet das Thema der Church-Night an diesem Donnerstag ab 18 Uhr in der Predigerkirche. Vorbereitet wurde dieser besondere Gottesdienst von Schülern der 8. Klassenstufe des Evangelischen Ratsgymnasiums, heißt es in einer Mitteilung des Kirchenkreises Erfurt. Der Gottesdienst richtet sich an Konfirmanden, junge Gemeinden und alle Interessierten. Neben dem spirituellen Aspekt spielen in dem Gottesdienst auch Themen wie Nachhaltigkeit und Zukunftsverantwortung eine Rolle. Schon im Vorfeld gab es beispielsweise einen Back-Workshop „Brot für die Welt“. Nachhaltigkeit stand im Mittelpunkt eines Workshops der Erfurterin Olivia Pellenat.

7. November, 18 Uhr, Predi-gerkirche, Predigerstraße 4