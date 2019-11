Claudia May verklagt Erfurts Oberbürgermeister Bausewein

Claudia May hat Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) auf Unterlassung verklagt. Mittwochnachmittag trafen sich beide in Erfurt vor Gericht. Die Klägerin wehrt sich gegen eine Äußerung des Kommunalpolitikers, der sinngemäß gesagt haben soll, dass die Frau kein Recht auf die Immobilie "Am Stadtpark 34" habe. Dieser Satz scheint unstrittig.

Der Oberbürgermeister soll dann noch angefügt haben, dass Frau May einmal zum Arzt gehen solle. Die Aussage ist umstritten und war am Mittwoch nicht das Einzige vor Gericht, bei dem beide Parteien unterschiedliche Ansichten vertreten. Denn mit Bezug auf die kritisierte Aussage des Kommunalpolitikers drehte sich die Verhandlung auch um den Erbanspruch von Claudia May an der genannten Immobilie.

Claudia May und ihr Bruder sind anerkannte SED-Opfer

Richter Hendrik Bieder machte aber deutlich, dass ein möglicher Erbanspruch nicht von ihm geklärt werde, dieser nicht zum Verfahren gehöre. Claudia May sieht sich als rechtmäßige Erbin der Immobilie am Stadtpark 34. Sie ist mit ihrem Bruder anerkanntes SED-Opfer, und es ist auch unstrittig, dass das dortige Haus in der Wendezeit rechtswidrig veräußert wurde.

Nach seinem Kenntnisstand zahlreicher Akten zu Prozessen um die Immobilie habe Claudia May keinen Anspruch. Die Immobilie tauche nicht einmal im Testament auf, betonte Rechtsanwalt Hans-Jochen Spilker. Er vertritt den Oberbürgermeister. Laut Gericht stehe ihr ein Vorkaufsrecht zu.

Zum Ende der Verhandlung wies Claudia May die Darstellung des Verteidigers zurück und betonte, dass es ein weiteres Testament und auch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts dazu gebe, wonach sie doch die Erbin wäre. Ihr Anwalt beantragte, die entsprechenden Unterlagen nachzureichen.

Das Gericht kündigte an, Mitte Dezember eine Entscheidung bekannt zu geben. Der Richter sprach mit Blick auf die strittige Äußerung mehrfach von einer "unwahren Tatsachenbehauptung". Nun muss er prüfen, ob die Aussagen des Oberbürgermeisters beispielsweise auch Persönlichkeitsrechte von Claudia May verletzen oder sie herabwürdigen.

