Clueso-Konzert auf dem Erfurter Domplatz: Im Doppelpack und mit dem Zauberhut der Freundschaft

Erfurt. Zum Finale der Sommerarena leuchtet der Dom und es strahlen wie schon am Vortag Tausende Fan-Gesichter beim Konzert von Clueso.

Sechs Mal an zwei Wochenenden hat sich Erfurts Zentrum in eine große Konzertbühne der Gegensätze verwandelt. Gleich zwei Abende davon brachte Clueso als Musiker mit der kürzesten Anreise den Domplatz zum Tanzen, den Dom zum Leuchten und die Gesichter seiner Fans zum Strahlen. Dort, wo er sonst auf dem Markt sein Gemüse kauft, bot der Musiker eine zweieinhalbstündige Show, die den Dom zur Leinwand für eine Lichtshow machte und bei der ein ganzer Zauberhut voll befreundeter Musiker einen Kurzauftritt hatte.

Doch auch wenn es für Clueso ein Heimspiel ist, so ist ihm auch am zweiten Abend anzumerken, dass der unweit seiner Erfurter Wohnung gelegene Domplatz und das Konzert in seiner Stadt etwas Magisches für ihn hat. Der 43-Jährige spricht immer wieder dankbar von der Energie, die vom Publikum auf ihn überspringt.

Mit Empfehlungen für Konzert-Touristen

„Wer ist nicht aus Erfurt?“ Viele Hände gehen hoch, als Clueso die Herkunft seines Publikums erfragt. Den Konzert-Touristen empfiehlt der Sänger einen Besuch der Krämerbrücke, des Petersberges, von Sehenswürdigkeiten und Cafés der Stadt. Und natürlich von den kleinen Clubs, in denen für Clueso alles begann, nicht nur in dieser liebenswerten Stadt, aus der er es nie geschafft habe wegzuziehen.

Das Prinzip Dankbarkeit und Freundschaft gilt auch für seine Vorbands: Samstag gab er den befreundeten „Conic Rose“ die Chance, auf dem ausverkauften Domplatz zu spielen, am Sonntag war es Anton Weigel mit seiner Band „Anton & the Dots“, die das Publikum auf den Star des Abends einstimmen durften. Der 25-jährige Anton Weigel aus Erfurt ist mit Clueso schon viele Jahre befreundet, arbeitet für ihn auf der Bühne als Backliner, stimmt Gitarren, zieht neue Saiten auf - so wie an diesem Sommer-Clueso-Wochenende in Erfurt.

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer / Michael Kremer / SnapArt

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer / Michael Kremer / SnapArt

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Auch am Sonntag Tausende bei Clueso auf dem Domplatz - Die Bilder Zwei Tage, zwei mal spielen im "Wohnzimmer" Clueso spielte am Wochenende zwei Shows auf dem Erfurter Domplatz und begeisterte damit rund 26.000 Gäste und nochmal weitere tausend auf den Straßen und Plätzen umher. Pünktlich zum Beginn des Sonntagabendkonzertes hörte der am späten Nachmittag einsetzende Regen auf und die Party konnte beginnen. Als Support spielte Silbermond. Foto: Michael Kremer

Sofa-Nachbarn aus Südafrika auf der Bühne

2022 waren es Lotte, Elif und Mathea, die sich Clueso in sein Wohnzimmer geladen hatte. Und Kelvin Jones stand zur Überraschung selbst des Gastgebers plötzlich für ein Duett auf der Bühne. Dieses Jahr war er erneut - unangemeldet - dabei. Wieder war in diesem Jahr Elif Duett-Partnerin. Mit dem Musiker-Duo SDP aus Berlin, mit Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß sowie Johannes Oerding und Nico Santos, mit denen er sich bei „Sing meinen Song“ in Südafrika das Sofa geteilt hatte, teilte er sich dieses Jahr am Konzertsonntag gern die Bühne. Er habe einfach nachgefragt und alle seien gekommen, sagt Clueso. Sein Konzert sei wie „ein Zauberhut der Freundschaft“ - und ständig springen Leute raus.

Grüße an Udo Lindenberg und Opa Horsti

Mit "Achterbahn" eröffnet Clueso das etwa zweieinhalbstündige Konzert. „Sag mir was du willst“, „Neuanfang“, „Keinen Zentimeter“, „37 Grad im Paradies“ und „Auf und ab“ reiht sich Hit an Hit. Bei „Cello“ gehen Grüße raus an Udo Lindenberg, dann steht bei „Kreise“ Johannes Oerding mit auf der Bühne. „Ich bin Clueso und Erfurt, dass ist meine Stadt“, habe Clueso ihm bei der ersten Begegnung im Kickerkeller unmissverständlich zu verstehen gegeben. Wer wolle da widersprechen?

„Flugmodus“, „Gewinner“, „Wenn ein Mensch“ von den Puhdys folgen, verbunden mit einem Gruß gen Himmel an Opa Horsti. „Bleib einfach hier“ ist ein Appell, dem wunderbaren Erfurt treu zu bleiben. Das Publikum applaudiert für diese Liebeserklärung an seine Stadt.

„Tanz aus der Reihe“ und „Die schönsten Tage“ sind dann Duette mit SDP. Mit Nico Santos geht’s dann ums Spiel mit dem Feuer - und die Pyro-Technik unterstreicht den Refrain mit Feuerstößen. „Fanpost“, komponiert im Zughafen, ist dann ein Duett mit Schlagzeuger Tim Neuhaus, der dafür an die Gitarre wechselt. Die zwei tauchen dafür ein in die Zuschauer, für „Zusammen“ macht Clueso einen noch weiteren Ausflug auf die kleine Bühne inmitten des Publikums.

Zurück in die Zukunft zum Freestyle-Rap

„Tanzen“ bringt dann noch einmal den Domplatz zum Beben. Danach ist Anton Weigel von Anton & the Dons nochmal dran, fürs Duett „Aus dem Weg“. „Mond“ mit Elif lädt zum Träumen ein, ehe mit „Chicago“ das finale Feuerwerk zündet. Das Ende ist das Lied noch nicht, Clueso will einfach weiter das Gefühl und den Jubel seiner Fans auskosten. Begann das Konzert orchestral mit der Titelmelodie von „Zurück in die Zukunft“, ist das Ende eine echte Zeitreise: Freestyle-Sprechgesang, mit dem Clueso erste Auftritte bestritt, beschließt das Konzert und damit die Zeit der Sommerarena auf dem Domplatz.

Musikalisch hatte für zweieinhalb Stunden Tim Neuhaus am Schlagzeug den treibenden Beat vorgegeben. Die drei Bläser Antonio Lucaciu, Konstantin Dösen und Antonia Hausmann, an den Gitarren René Mühlberger und Deniz Erarslan, Bassistin Marlene Lacherstorfer und Keyboarder Johannes Arzberger legten ihrem Sänger ein stabiles musikalisches Fundament. Alle sind durch Tour und Festivalauftritte bestens aufeinander eingespielt. Und auch das ist nicht neu: Jedem bietet Clueso in eigenen Soli die Gelegenheit, sich dem Publikum mit ihrem ganzem musikalischen Können zu präsentieren.

Aftershow-Party im Keller der Engelsburg

Wer nach der Clueso-Show noch nicht genug vom smarten Gastgeber hatte: Zur Aftershow-Party ging es Sonntag in die nur wenige Meter entfernte Engelsburg - mit Clueso, dessen Bruder Martin Hübner, DJ Beathova und weiteren Freunden an den Turntables.

Im nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung der Sommerkonzerte auf dem Domplatz geben. Roland Kaiser steht dabei als quasi Stammgast schon fest. Erstmals in diesem Jahr dabei waren die Punk-Rocker die Broilers. Mit Shanty-Rock von Santiano ging es schunkelnd ans Meer und in die Gegenrichtung mit Volks-Rocker Andreas Gabalier in die Alpen. Und vielleicht macht sich dann auch Clueso wieder auf den kurzen Fußweg zum Domplatz. Am Sonntag gefragt, hätte er gewiss nicht nein gesagt.

Erfurter Hauskonzert: Clueso begeistert 14.000 Fans auf dem Domplatz