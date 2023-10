Clueso, RWE & Co: Fünf Dinge, die neue Studis in Erfurt unbedingt wissen müssen

Erfurt. Als Neuling in Erfurt braucht es etwas Zeit, zu lernen, wie die Stadt tickt. Wir haben einige wichtige Punkte zusammengestellt. Auch die verbotene Stadt spielt eine Rolle.

Derzeit geht für zahlreiche neue Studierende an den fünf Erfurter Hochschulen ein neuer Lebensabschnitt los. Eine Vielzahl junger Menschen ist neu in Erfurt und erkundet, was hinter der Landeshauptstadt steckt. Wir haben ein paar hilfreiche Tipps zusammengestellt:

1. Eine umstrittene Figur als Treffpunkt

Das Lutherdenkmal ist ein beliebter Treffpunkt auf dem Anger. Foto: Alexander Volkmann / Funke Medien Thüringen

Die große dicke Figur auf dem Anger – nein, nicht die orangene Maus, sondern die weiter Richtung Tegut-Kaufhalle – ist Martin Luther. Den solltet ihr nicht nur kennen, weil er auch mal vier Jahre an der Universität studiert hat, sondern vor allem als Reformator der Kirche. Bis heute ist er in vielen Punkten seiner Schriften umstritten, was nichts daran ändert, dass die Ehrung seiner Person hier in Erfurt oft mit Jahres- und Festtagen gefeiert wird. Wer nichts von Religion wissen will, bleibt aber einfach bei Luther als Treffpunkt, um von dort aus Richtung in die späti-gespickte Meienbergstraße oder zur Krämerbrücke zu gehen.

OB’s sind nicht nur Tampons

Andreas Bausewein (SPD) ist Oberbürgermeister der Stadt Erfurt und will 2024 wiedergewählt werden. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Aktuell wird in der Stadt häufig über die OB-Wahl gesprochen. Hier geht es aber nicht um das Tampon-Angebot, das in öffentlichen städtischen Gebäuden kostenfrei werden soll, sondern um die imaginäre Krone für den Stadtobersten. Der aktuelle Oberbürgermeister ist Andreas Bausewein. Ihr kennt zumindest seine Unterschrift, wenn ihr euch brav beim Bürgeramt in eurer neuen Heimatstadt angemeldet habt und euch über sein maschinengefertigtes Begrüßungsschreiben in eurem Briefkasten gefreut habt.

Die Stadt, deren Namen man nicht nennt

Die Fans von Rot-Weiß-Erfurt nehmen die Liebe zum Fußball sehr ernst – genau wie die Rivalität mit dem FC Carl-Zeiss-Jena. Foto: Kai Mudra / Funke Medien Thüringen

In der Nähe von Erfurt gibt es eine Stadt mit Namen Jena. Die solltet ihr unter Erfurtern nicht laut aussprechen, es sei denn, ihr wollt direkt als Auswärtige oder gar Erfurt-Feinde identifiziert werden. Wahlweise wird die Stadt, deren Namen man nicht sagt, mit einem hörbaren Zähneknirschen als „J“ bezeichnet. Manchmal wird für die aus alter Fußballrivalität verhassten Stadt der „Zeiss-Ratten“ auch das Wort „Drackendorf“ (Vorort von „J“) oder „Lobeda-Ost“ verwendet. Hütet euch an Derby-Tagen vor blau-weiß-gelber Kleidung, denn ab heute schlägt euer Herz in rot-weißem Takt

Bohnen mit-ohne Geschlecht

Die Puffbohne ist nicht nur der Eigenname vieler Erfurter, sondern auch ein Wahrzeichen der Landeshauptstadt. Foto: Hartmut Schwarz / Funke Medien Thüringen

Echte Erfurter bezeichnen sich gern als „Puffbohnen“. Niemand, der nicht hier geboren wurde, darf sich so nennen, was sich gut trifft – denn außer den hier Geborenen weiß niemand, was so eine Puffbohne eigentlich ist. Dass es sie als Aufstrich wirklich in essbarer Form gibt, ist eher neu. Hauptsächlich kennt man sie als Plüschgemüse, das den Babys in den städtischen Krankenhäusern (mittlerweile in genderneutralen Farben) als Willkommensgeschenk ins Erfurter-Dasein mitgegeben wird.

Wenn der Anger zum Heiratsmarkt wird

Clueso ist Erfurter, worauf die Erfurter ziemlich stolz sind. Foto: Frank Karmeyer / Funke Medien Thüringen

Ihr werdet in euren ersten Wochen an eurer Hochschule sehr oft den Rat hören „Vernetzt euch!“. Es lohnt sich, in Studentenklubs die Kommilitonen kennenzulernen. Ein besonderer Tipp: Wer seine Zukunft absichern will, sucht den Kontakt in Anger-Nähe, da hier Medizinstudierende zu finden sind, die mehr als 1000 Euro im Monat für ihre akademische Ausbildung bezahlen. Doch wichtig ist auch: Wer nicht will, der darf auch einfach in seiner Blase bleiben und allein Kaffee trinken gehen. Das stärkt nicht nur Locations in der Innenstadt, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, den Musiker Clueso ganz „in echt“ zu sehen. Die „echte Puffbohne“ (siehe Punkt 4) ist nämlich immer mal wieder in der Stadt unterwegs.