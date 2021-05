Wer mit dem Rad zur Schule oder zur Arbeit fährt, sollte sich überlegen, sein Rad codieren zu lassen. Potenzielle Diebe schreckt das in vielen Fällen ab.

Codiertes Fahrrad schreckt ab – Mai-Termin in Erfurt ausgebucht

Erfurt. Mit seiner Codierungsmaschine kennzeichnet der ADFC am 19. Mai in Erfurt wieder Fahrräder. Die Termine sind ausgebucht. Neue gibt es am 16. Juni.

Angesichts der immer noch hohen Zahlen gestohlener Fahrräder, deren Wert zudem wegen des immer größeren Anteils hochwertiger Pedelecs im Durchschnitt zunimmt, weist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) darauf hin, dass es sinnvoll ist, sein Rad codieren zu lassen. Auch für Käufer eines gebrauchten Rades kann die Codierung hilfreich sein.

Der nächste Codierungstermin in Erfurt wird für den 19. Mai angeboten, jedoch ist er längst ausgebucht. Der nächste ist für den 16. Juni geplant. Eine Anmeldung per E-Mail an info@adfc-erfurt.de ist erforderlich. Weitere Termine sind der Internetseite www.adfc-thueringen.de zu entnehmen.

ADFC informiert: Auch Kinderwagen und Rollatoren lassen sich codieren

Was beim Codieren passiert, erklären die ADFC-Experten. Es wird eine Buchstaben-Zahlen-Kombination in den Rahmen geprägt, die dem Eigentümer eindeutig zugeordnet werden kann. Zudem werden im Codierformular die Eigenschaften des Fahrrades, wie Hersteller, Typ und Rahmennummer, vermerkt und stehen bei einer Diebstahlanzeige zur Verfügung.

Codiert werden können alle Fahrräder mit Metallrahmen. Für Carbon-Räder kommt nur eine spezielle Klebecodierung infrage, um den Rahmen nicht zu zerstören. Auch Kinderwagen und Rollatoren lassen sich übrigens codieren.

Beim Codieren wird das Fahrrad mit einer Signatur gekennzeichnet, die eine zweifelsfreie Identifikation ermöglicht. Untersuchungen haben laut Angaben des ADFC gezeigt, dass die geringe Gravier- oder Nageltiefe keinen negativen Einfluss auf die Stabilität von Stahl- und Aluminiumrahmen hat.

Rahmennummer allein ist oft schwer zu finden, da es keine eindeutige Stelle gibt

Einen Diebstahl kann diese Registrierung nicht verhindern. Der Radbesitzer braucht gute Schlösser, die es ermöglichen, den Rahmen an einem Gegenstand festzuschließen, oder eine sichere Verwahrung. Aber ein Code schreckt oft ab.

Häufig wird als Gegenargument angeführt, dass eine Rahmennummer eindeutig sei, ein Code also überflüssig. Das stimmt laut ADFC nur bedingt. Denn Rahmennummern sind oft schwer zu finden, da es keine eindeutige Stelle gibt, an der sie eingeschlagen sind. Dazu kommt, dass eine eingeschlagene Nummer nach dem Lackieren oft nur schwer zu lesen ist oder von Zügen und Bremsleitungen teilweise verdeckt sein kann.

Die Rahmennummer lasse erstmal auch keinen Rückschluss zu, wer der Eigentümer ist. Ein gestohlenes Rad kann dann nur zugeordnet werden, wenn eine Diebstahlanzeige vorliegt und die Rahmennummer angegeben wurde.

Empfohlen wird, auch beim Kauf eines gebrauchten Rades einen Kaufvertrag anzufertigen. Ein Muster gibt es als PDF unter anderem auf der Webseite des ADFC-Bundesverbandes.