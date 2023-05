Comicpark 2023: Erfurt wird zum Comicfan-Mekka

Beim Comicpark in Erfurt am Wochenende erwarten Besucher zwei Tage voller Cosplay, Manga und Co. Hier stellen Cosplayer Figuren aus dem Computerspiel Genshin Impact dar.

Am Wochenende kommen Manga-, Comic- und Anime-Fans im Egapark in Erfurt auf ihre Kosten. Was der Eintritt kostet, wie Besucher am besten das Gelände erreichen und was es sonst zu beachten gibt.

Es ist wieder Comicparkzeit in Erfurt! Am 13. und 14. Mai finden sich Manga-, Comic- und Anime-Fans bereits zum sechsten Mal auf dem Gelände des egaparks zusammen und verbringen in der vielfältigen Blütenpracht ein Wochenende mit spannenden Themenbereichen, Workshops, Comiczeichnern, Cosplayern und vielem mehr.

Der Organisator des Manga-Festivals, Jan Ettinghausen, berichtet: „Wir haben eine ganze Reihe an Walking Acts, auf welchen das Hauptaugenmerk liegen wird. Da kommen immer neue dazu. Dieses Jahr ist das erste Mal eine römische Legion vor Ort.“ Auch mit Kleopatra und Julius Caesar könne man sich in einem selbst gebauten Lager fotografieren lassen und so einiges über die römische Geschichte erfahren. „Caesar bietet Ausbildungen für Kids. Diese können dann zum Beispiel das Speer-Werfen üben“, sagt Jan.

Hunderte Comic- und Cosplay-Fans zeigen ihre Kostüme im Egapark Comicpark im Egapark: Hunderte Comic- und Cosplay-Fans treffen sich am Wochenende in Erfurt, die meisten davon aufwendig und detailverliebt kostümiert - ganz im Stil ihrer Stars aus Comic, Manga, Science Fiction, Cosplay und Fantasy. Foto: Frank Karmeyer

Hunderte Comic- und Cosplay-Fans zeigen ihre Kostüme im Egapark Impressionen vom Comicpark auf der ega in Erfurt. Foto: Andreas Freitag

Eine märchenhafte Premiere auf dem Comicpark haben auch die Disney-Prinzessinnen Vaiana, Cinderella, Arielle und viele weitere. Ebenso neu am Start: Die Show-Gruppe Resident Evil, die mit ihren Einsatzfahrzeugen dafür sorgen werden, dass keine Zombies ihr Unwesen im egapark treiben. Um die Geister kümmern sich in diesem Jahr wieder die Ghostbusters.

Beim Comicpark in Erfurt am Wochenende erwarten Besucher zwei Tage voller Cosplay, Manga und Co. Foto: Comicpark

Erstmals kommen Synchronsprecher zum Festival

Das erste Mal kann man, so der Organisator, in diesem Jahr auch mit Synchronsprechern ins Gespräch kommen. Ihr wollt ein Autogramm oder eine personalisierte Sprachnachricht von Bugs Bunny, Ruffy aus One Piece oder Butters aus South Park? Dann solltet ihr auf jeden Fall im Comic Corner vorbeischauen. Die Zeiten für die Autogrammstunden werden auf der Comicpark Website und den Social-Media-Kanälen veröffentlicht. „Die Synchronsprecher erzählen dann ein bisschen über ihre Arbeit. So etwas hatten wir bisher noch nie“, berichtet Jan euphorisch.

Da der Comicpark aber viele spannende Themen für jedes Alter bereithält, wird es unter anderem einen Star-Wars-Bereich geben, in dem etwa das X-Wing-Raumschiff, welches zehn mal zwölf Meter hoch sein wird, besucht werden kann. Baut euch ein Lichtschwert oder nehmt an der „Star Wars“-Kopfgeldjagd teil, bei der ihr verschiedene Charaktere auf dem Gelände finden müsst und euch diese dann abstempeln lassen könnt. Die gestempelten Heftchen könne man gegen kleine Preise eintauschen.

Auch nicht entgehen lassen, sollte man sich, laut Jan, das Matsuri-Fest im japanischen Viertel. Lasst euch hier von der japanischen Kultur und traditionellen Spielen in eine andere Welt entführen. Zwischen verschiedenen Attraktionen könne man ebenfalls ein Samurai-Lager mit traditionellen Rüstungen und Kimonos entdecken. „Die deutsche japanische Gesellschaft wird vor Ort sein und Spannendes berichten“, so Jan.

Neben bereits genannten Themenbereichen könnt ihr auch Dinosaurier, Steampunk, Filmautos und vieles mehr entdecken. „Natürlich wird es von Jahr zu Jahr umfangreicher, so dass man mittlerweile schon zwei Tage braucht, um auch wirklich alles anzuschauen, zu erleben und mitzumachen“, empfiehlt der Comicpark-Macher. Alle Themenbereiche seien mit Liebe zum Detail geplant worden.

Zwischen den vielen Attraktionen findet sich eine Händlermeile. Egal ob Merchandise, Steampunk-Kleidung, Videospiele, Accessoires, japanische Lolita-Mode – die Auswahl ist unendlich groß. Im Danakil, das neugebaute Tropenhaus des egaparks, findet ihr die sogenannte Artist Alley, auf der 35 Künstler:innen ihre handgemachten Produkte vorstellen und zum Kauf anbieten.

Und was wäre der Comicpark ohne Comiczeichner? Viele nationale und internationale Comiczeichner werden sich an beiden Veranstaltungstagen die Finger wund malen und auch persönliche Zeichenwünsche erfüllen. Mit dabei sind etwa Ines Korth, die für Kosmos an verschiedenen „Die Drei Fragezeichen“-Comics arbeitet oder Barry Kitson, welcher bereits bekannte Helden wie „Spider-Man“, „Avengers“, „Iron Man“ oder jüngst auch „Dr. Strange“ für Marvel Comics illustrierte.

Der Cosplay-Wettbewerb ist schon fast ausgebucht

Wie jedes Jahr wird auch 2023 der Cosplay-Wettbewerb auf der Parkbühne des Veranstaltungsgeländes stattfinden. „Zu der Veranstaltung ist immer das meiste Publikum anwesend“, stellt der Organisator fest. Am Samstag, um 15 Uhr, können begeisterte Cosplayer hier ihre Kostüme vorführen sowie Applaus, Jubel und eventuell sogar einen Preis absahnen. Eine Jury bestehend aus drei langjährigen Cosplayern bewertet die Outfits, welche oft selbst angefertigt wurden. Die Anmeldungen dazu laufen über die Website des Comicparks. „Die Anmeldungen waren die letzten Jahre eher schleppend. Aber dieses Jahr sind wir schon fast ausgebucht“, so Jan erstaunt. Warum das so ist, könne er sich selbst nicht erklären.

Beim Comicpark in Erfurt am Wochenende erwarten Besucher zwei Tage voller Cosplay, Manga und Co. Foto: Comicpark

Ebenfalls attraktiv für die Besucher sind in diesem Jahr wieder die verschiedenen Workshops. Ihr interessiert euch für Mangas und möchtet selbst welche kreieren, seid aber noch relativ unerfahren auf diesem Gebiet? Dann ist der Manga-Zeichenkurs vermutlich perfekt. Für Fotografie-Interessierte wird ein Cosplay-Fotografie-Workshop angeboten, bei dem ihr die Grundlagen der Erstellung guter Cosplay Aufnahmen sowie die Nachbearbeitung nähergebracht bekommt. Solltet ihr neu in der Cosplay-Szene sein, bietet sich vielleicht der Cosplay-Posing-Workshop an. „Bei diesem lernt man unter anderem wie man eine gute Bühnenperformance mit Cosplays hinlegt“, sagt der Organisator.

Das beliebte Bingo, welches als Highlight bei den Besuchern des Comicparks gilt, findet auch dieses Jahr wieder statt. Ebenfalls werden Tanzgruppen aus dem K-Pop Bereich auftreten. Auch am Sonntag bleibt die Bühne nicht leer, denn Heavysaurus, eine Heavy-Metal Band für Kids, heizt dem egapark ordentlich ein.

Bei so vielen Aktivitäten an langen Tagen sei es nicht ungewöhnlich, dass sich so manches Teil an den aufwendigen Kostümen der Besucher löst. Deshalb sei in den letzten Jahren immer wieder die Bitte nach einer sogenannten „Repair Station“ für die Kostüme gekommen. Der Comicpark macht es nun in diesem Jahr erstmals möglich. „Wir werden einen sehr professionellen Cosplay Reparaturstand vor Ort haben, der notfalls sogar 3D drucken könnte“, verkündet der Veranstalter stolz.

Daten zum Comicpark Erfurt

Der Comicpark Erfurt ist am Samstag und Sonntag von 9 Uhr bis zum Sonnenuntergang geöffnet. Einlass ist bis 18 Uhr möglich. Die Karten kosten für Erwachsene 20 Euro und für Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren zehn Euro.

Der egapark ist sowohl mit dem Auto als auch vom Erfurter Hauptbahnhof mit Stadtbahn und Bussen zu erreichen. Autofahrer, die von der A 4 kommen, fahren am Kreuz Erfurt auf die A 71 in Richtung Erfurt Zentrum und benutzen auf der A 71 die Ausfahrt Erfurt-Bindersleben. Stadteinwärts folgen sie erst der Eisenacher Straße und dann der Gothaer Straße. Gebührenpflichtige Parkplätze gibt es in der Wartburgstraße oder an der Messe Erfurt. Von dort ist das Ziel zu Fuß oder mit der Straßenbahnlinie 2 zu erreichen. Mit dem

Öffentlichen Personennahverkehr kommen Besucher vom Hauptbahnhof Erfurt aus mit der Straßenbahnlinie 2 in Richtung Messe zum egapark. Hunde sind auf dem Gelände nicht erlaubt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.comicpark.de.