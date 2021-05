Concierge in Erfurt mit Messer verletzt

Drei junge Männer wollten nicht gehen. Außerdem meldet die Polizei Kit-Einbrecher und einen Kellerdiebstahl mit umfangreicher Beute.

Concierge mit Messer verletzt

Dienstagabend wurde in Erfurt ein Concierge mit einem Messer verletzt. Der Mann wollte drei junge Männer aus einer Wohnscheibe im Norden der Stadt verweisen, weil sie sich dort erneut widerrechtlich aufhielten. Das Trio tat nichts dergleichen und geriet mit dem Angestellten in Streit. Aus der verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine handfeste Rangelei, bei der einer der Angreifer offenbar ein Messer zückte und den 35-Jährigen am Arm verletzte.

Dank des sofortigen Einsatzes mehrere Streifenwagen, konnten das Trio gestellt und das Messer gefunden werden. Der verletzte 35-Jährige kam ins Krankenhaus. Glücklicherweise sind seine Verletzungen nicht schwer, so dass er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Gardinenstange, Fahrrad, Matratze und Kindersitz gestohlen

Aus zwei Kellern in der Prager Straße in Erfurt stahlen Diebe sperrige Beute. Neben einer Gardinenstange und einem Fahrrad ließen die ungebetenen Gäste auch eine Matratze und einen Kindersitz mitgehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf knapp 1000 EUR. Vermutlich schlugen die Diebe im Laufe der vergangenen Woche zu.

Einbrecher in Kita

Einbrecher machten sich am Wochenende an einer Kita in Daberstedt zu schaffen. Die ungebetenen Gäste brachen in das Gebäude ein und richteten dabei Sachschaden an. Fündig wurden die ungebetenen Gäste nicht, so dass sie unverrichteter Dinge wieder verschwanden.

