Corona: 64 Neuinfektionen in Erfurt gemeldet

Die nötigen Materialien für einen Schnelltest zeigt Jenny Fischer in der Corona-Bürgerabstrichstelle am Rondell in Eisenach.

Erfurt. 64 weitere Erfurter haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, meldet das Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken.

Bei weiteren 64 Menschen hat das Erfurter Gesundheitsamt bis zum Donnerstagmorgen eine Infektion mit dem Coronavirus registriert. Aktuell gibt es in Thüringens Landeshauptstadt 609 nachgewiesene Corona-Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 156,6, am Vortag wurden 168,7 notiert. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 8073 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 77 auf 7222 gestiegen. Unverändert sind die Zahlen bei den Todesfällen: 242 Personen sind verstorben.