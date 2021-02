Corona: 7-Tage-Inzidenz in Erfurt wieder angestiegen

49 Neuinfektionen in Erfurt hat das Gesundheitsamt bis zum Freitagmorgen registriert. Bis 8 Uhr, wurden in der Landeshauptstadt insgesamt 4609 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 120,1, ist im Vergleich zum Vortag angestiegen. Am Donnerstagmorgen lag der Wert bei 116,4. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 22 auf 3590 gewachsen. Neue Todesfälle wurden nicht registriert. 147 Personen sind seit Pandemie-Beginn verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 872 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.