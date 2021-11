Corona-Boostern in Erfurter Einkaufszentrum und in der E-Burg

Erfurt. Sich ohne Anmeldung impfen lassen ist an diesen Orten in den kommenden Tagen möglich.

Am Wochenende bietet die Einkaufsgalerie Anger 1 gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung erneut eine kostenlose Impfung ohne Termin an. Die Impf-Aktion findet am 19. November von 15 bis 20 Uhr und Samstag, 20. November, von 11 bis 17 Uhr im Untergeschoss links neben Rewe statt.

Einmal-Impfstoff und Vakzin von Biontech wird verimpft

Ein Ärzteteam verimpft den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson, der direkt als Zweitimpfung gilt sowie den Impfstoff von Biontech. Wer also eine Booster-Impfung erhalten möchte, kann zu diesen beiden Zeiten in den Anger 1 kommen. Es ist keine Anmeldung vorab notwendig. Impfwillige sollten die Gesundheitskarte der Krankenkasse sowie den Impfausweis mitbringen.

Die Corona-Schutzimpfung wird direkt im Anschluss an die Impfung im Impfausweis oder in einer Impfbescheinigung dokumentiert. Die Unterlagen für den digitalen Impfpass können direkt vor Ort ausgestellt werden. Die Impf-Aktion findet im Rahmen der Initiative „Leben statt Lockdown“ statt.

Auch in der Engelsburg sind Erstimpfungen und Booster-Impfungen möglich. Am 24. November verwandelt sich das Kulturzentrum in ein Impfzentrum, heißt es auf dem Instagram-Kanal der E-Burg. Anmeldungen sind nicht notwendig.

