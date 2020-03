Corona: Erfurter Uni sieht sich für Semesterstart gewappnet

Aufgrund der vorlesungsfreien Zeit befinden sich aktuell kaum Studierende auf dem Campus der Universität Erfurt. Auch neue Studierende sind zum Beginn des Sommersemesters eher die Ausnahme - die meisten fangen erst zum Wintersemester an. „Gleichwohl erwarten wir zum Sommersemester 35 Studierende aus dem Ausland“, teilt Uni-Sprecherin Carmen Voigt auf Anfrage mit – darunter befände sich allerdings niemand aus einer der aktuellen „Krisenregionen“.

„Wir haben für die neu ankommenden ausländischen Studierenden Infobriefe vorbereitet, die sie über die Lage in Deutschland informieren und auch über entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und Ansprechpartner. Unser Internationales Büro ist für sie rund um die Uhr mobil erreichbar, falls es bei irgendetwas Unterstützung braucht“, erklärt Carmen Voigt. Zugleich sei das Internationale Büro im regen Austausch mit den Partneruniversitäten rund um den Globus. „Auch mit unseren Studierenden, die aktuell über Austauschprogramme in der Welt unterwegs sind, stehen wir im Kontakt, so dass wir jederzeit über besondere Ereignisse oder Maßnahmen informieren können bzw. informiert werden“, so Carmen Voigt.

Angehörige der Uni Erfurt werden auf deren Website in deutscher und englischer Sprache über die aktuelle Lage informiert. Verwiesen wird dort auf die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes und informiert über vorbeugende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen. „Zudem verweisen wir dort auch auf die Informationen der Gesundheitsämter, des Robert-Koch-Instituts und benennen Ansprechpartner an der Uni Erfurt“, heißt es weiter. Überdies gibt es überall auf dem Campus entsprechende Spender zur Desinfektion - dies allerdings nicht erst seit Corona.

Größere Veranstaltungen seien aufgrund der Semesterpause bis Mitte April nicht in Planung. Ob der Hochschulinfotag Ende Mai stattfinden kann, soll von der aktuellen Lage abhängig gemacht werden. „Für den Fall, dass sich die Situation weiter verschärft, haben wir einen Krisenstab eingerichtet, der alle relevanten Informationen tagesaktuell zusammenträgt, auswertet und weitere Maßnahmen auf dem Campus veranlassen kann“, so die Uni-Sprecherin.