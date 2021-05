Lockerungen bringen in Erfurt die sinkenden Corona-Fallzahlen mit sich. Die Testangebote bleiben bestehen.

Corona-Inzidenz in Erfurt sinkt unter 60 - Schulen in Phase "Gelb 2"

Erfurt Weil der Corona-Inzidenzwert weiter gesunken ist, darf die Außengastronomie in Erfurt ab Freitag wieder öffnen für angemeldete Gäste, die ihre Kontaktdaten hinterlegen. Buga-Besucher müssen keinen Negativtest mehr vorlegen.

33 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen. Zudem wurden drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt bei 56,5 (Vortag: 67,8). Aktuell gibt es in Erfurt 380 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 7782. Insgesamt 261 Personen sind verstorben.

Weil der Schwellenwert lange genug unter 100 lag, darf am Freitag die Außengastronomie in Erfurt mit Terminbuchung öffnen. Gäste müssen keinen negativen Corona-Test vorlegen. Das gilt ab Freitag auch für die Besucher der Bundesgartenschau. Kindertageseinrichtungen und Schulen kehren zurück in Phase „Gelb 2". Damit kann ab Freitag der Wechselunterricht entfallen.