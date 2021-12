Corona-Inzidenz in Erfurt weiter über 800

Erfurt. Landeshauptstadt meldet aus statistischen Gründen keine neuen Corona-Fälle.

Wie üblich in der Landeshauptstadt gibt es am Montag keine neu gemeldeten Fälle an Corona-Neuinfektionen. Durch eine Fallgabe an einen anderen Landkreis reduziert sich die Gesamtzahl der bisher Infizierten um eins auf 19.588.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 812,4. Die Zahl der als genesen Geltenden benennt die Stadtverwaltung mit 15.841, wobei 314 Personen an oder mit Covid-19 verstorben sind. Damit gibt es in Erfurt aktuell 3433 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz/100.000 Einwohner beträgt 20,6.