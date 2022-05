Corona-Inzidenz sinkt weiter

Erfurt. Abwärtstrend in Erfurt hält weiter an.

Für Erfurt wurden für den 15. Mai keine Neuinfektionen gemeldet. Damit wurden bislang insgesamt 64.024 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt und liegt aktuell bei 157,2. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 63.322. 520 Personen sind verstorben. Es gibt damit in Erfurt aktuell 182 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. An den Wochenenden und an Feiertagen werden keine aktuellen Fallzahlen mehr übermittelt und veröffentlicht.