Corona: Mittwoch tagt Pandemiestab in Erfurt

Erfurt. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt auch in Erfurt an. Daher trifft sich am Mittwoch der Pandemiestab der Landeshauptstadt.

Nachdem die Zahl der mit Corona Infizierten in den vergangenen Monaten gesunken und teils auf Null war, steigen die Zahlen auch in der Thüringer Landeshauptstadt nun wieder an. Daher trifft sich am Mittwoch der Pandemiestab von Erfurt. Mediziner der beiden Krankenhäuser sowie der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen werden sich in der zweistündigen Sitzung mit Mitarbeitern der zuständigen Ämter über die aktuelle Corona-Lage in der Stadt und aktuelle Maßnahmen verständigen. Auch Themen wie die Abstrichstelle im Haus der sozialen Dienste werden in der Sitzung besprochen.

Am Montagmorgen gab es in Erfurt 225 bestätigte Infektionen, davon gelten 189 als genesen. Sechs Infizierte befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. In den vergangenen 24 Stunden war keine Neuinfektion hinzugekommen.

Für Bürgeranfragen und Anfragen von Reiserückkehrenden stehen zwei Telefonnummern im Gesundheitsamt zur Verfügung: 0361/65517-68 oder -67