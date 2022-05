Auslaufmodell? Masken werden derzeit kaum noch zwingend verlangt. Etwa in Bus und Bahn muss man sie aber noch tragen.

Corona-Zahl in Erfurt nahezu unverändert

Erfurt. Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder ganz leicht an. 58 Neuinfizierungen registriert.

Für Erfurt wurden für den Dienstag 58 Neuinfektionen gemeldet. Damit wurden laut den am Mittwochnachmittag veröffentlichten Zahlen bislang insgesamt 64.161 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht und liegt aktuell bei 149,7. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt in der Landeshauptstadt aktuell bei 63.470. 520 Personen sind mit oder am Covid-Virus verstorben. Es gibt damit in Erfurt aktuell 171 nachgewiesene Infektionen mit Corona.