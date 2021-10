Die Maskenpflicht bleibt in vielen öffentlichen Bereichen Erfurts nach wie bestehen. Erfurt befindet sich in Warnstufe Gelb.

Corona-Zahlen in Erfurt steigen

Erfurt. Sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz als auch die Hospitalisierungsrate in Erfurt liegen deutlich höher als noch zu Wochenmitte.

Mit 40 neuen Fällen an Covid19-Erkrankten in der Landeshauptstadt, die das Robert-Koch-Institut für den Samstagmorgen meldet, steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz erneut an. Dieser Wert liegt nunmehr bei 84,2. Neue Todesfälle durch oder mit dieser Krankheit wurden indes nicht gemeldet.

Spürbar gestiegen ist nun auch die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz pro 100.000 Einwohner. Sie beträgt für Erfurt nunmehr 2,8. Wegen der landesweiten Bettenbelegung in den Intensivstationen und der 7-Tage-Inzidenz über 35 war Erfurt in die Stufe Gelb gerutscht.