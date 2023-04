Wie lerne ich an der Universität Erfurt? Antworten gibt es auf dem Campus Nordhäuser Straße.

Crash-Kurs für das Studentenleben in Erfurt

Erfurt. Was ist wichtiger für einen Studienort? Die Spätis oder der Uni-Campus? Anfang Mai soll es dazu Antworten geben.

Im Anschluss an ihren Hochschulinfotag bietet die Universität Erfurt Studieninteressierten auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, das Campusleben und den Uni-Alltag hautnah zu erleben. Während der Schnuppertage vom 8. bis 12. Mai 2023 können Studieninteressierte unter anderem ausgewählte Vorlesungen und Seminare besuchen, die einen Einblick in die verschiedenen Studienrichtungen bieten.

Sich eigenes Bild vom Studienalltag machen

Dabei geht es nicht in erster Linie darum, den dargebotenen Lehrstoff zu verstehen, sondern vielmehr einen Eindruck davon zu gewinnen, was „studieren“ heißt. Im direkten Gespräch mit Studierenden und Dozenten können sich die Besucherinnen und Besucher ein eigenes Bild vom Studienalltag machen. Auf dem Programm stehen darüber hinaus auch Vorträge zur Studienorientierung, Führungen über den Campus und durch die Bibliothek sowie Informationsveranstaltungen zu den Themen Wohnen und Finanzieren.

Ein Stadtrundgang bietet zudem die Möglichkeit, die Hochschulstadt Erfurt näher kennenzulernen. Um den Besuch der Schnuppertage bestmöglich an die Vorstellungen und Interessen die Gäste anzupassen, wird um eine Anmeldung gebeten: www.uni-erfurt.de/schnuppertage