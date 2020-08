Gasthaus „Zum Birnbaum“ in Hochheim ist eines der ältesten Lokale in Erfurt

Biergärten entstanden in Bayern im 19. Jahrhundert in München. Eine Erfindung, für die man dankbar sein muss. Denn was gibt es Schöneres, als unterm Laubdach, umgeben von viel Grün, sein Bier zu trinken und dazu etwas aus Topf und Pfanne zu genießen. Genau so hält man es im Gasthaus „Zum Birnbaum“ in der Wagdstraße in Hochheim seit Jahrzehnten. Wie es bei der Ersterwähnung der Lokalität im Jahr 1923 – es gibt auch Quellen, die sogar bis auf das Jahr 1897 zurückgehen – gewesen ist, kann heute nicht mehr zurückverfolgt werden. Das Gedächtnis von Margit (58) und Uwe Fienhold (61) reicht aber zumindest bis zum 2. April 1974 zurück. Da eröffneten die Fienhold-Eltern das Lokal, nachdem sie es gekauft hatten.