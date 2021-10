Da waren sie plötzlich, diese Palastsäle in Erfurt

Erfurt. Neue Ausstellung im Haus Dacheröden widmet sich der Erfurter Kinokultur in der Weimarer Republik . . .

Eine Spelunke, ein 6-Tage-Rennen und das Hotel Elefant – das alles mitten in Erfurts Innenstadt. Geht nicht? Am Samstagabend schon. Da wurde im Haus Dacheröden die Ausstellung „Moderne in der Provinz“ eröffnet. Und zwar mit dem Stummfilm-Klassiker „Von morgens bis mitternachts“ nach einem Bühnenstück von Georg Kaiser. Der Pianist Emanuel Winter setzte die bewegten Bilder am Flügel akustisch in Szene – ohne Partitur. Eine solche existierte für die wenigsten Stummfilme.

Viele sitzen nicht im Publikum, aber die, die da sind, erkennen den Wert dieses Abends. Die Ausstellung ist nicht sehr groß, doch widmet sie sich einem Thema, das nach wie vor aktuell, da zeitlos ist: dem Kino. Wie haben sich die Phänomene der Weimarer Republik in der Provinz niedergeschlagen? Provinz, das ist im Grunde alles außer Berlin. In Erfurt rückten die Ausstellungsverantwortlichen die Kinokultur in den Mittelpunkt.

„Geschichte entsteht vor Ort, die Avantgarde braucht Menschen vor Ort“, sagt Michael Grisko von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Es sei nicht darum gegangen, was hier gedreht oder gezeigt wurde, sondern welche Kinos entstanden. „Das waren richtige Kinopaläste.“ Mit der Ausstellung sei versucht worden, ein Gespür dafür zu bekommen, wie sich Kinokultur im Stadtbild manifestiert habe. Bis 1912 existierten die sogenannten Ladenkinos. Doch mit Entstehung des Langfilmes brauchte es plötzlich auch die entsprechende Atmosphäre. Man orientierte sich an den Theatersälen, es gab tolle Sessel und Platzanweiser. „Die beginnenden 20er-Jahre sind die Zeit für das neue Massenmedium Kino“, sagt der Literatur- und Medienwissenschaftler. „Mit der Einführung des Acht-Stunden-Tages hatten die Menschen plötzlich Freizeit. Sie hatten Geld und Zeit – es mangelte nie an Publikum.“

Ergänzt wird die Ausstellung mit Plakaten aus der Sammlung von Patrick Rössler. Der Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Erfurt arbeitete auch als Filmjournalist, befasst sich mit visueller Kommunikation. Die Ausstellung gibt Ergebnisse eines seit 2018 laufenden Bildungs- und Forschungsprojekts an der Erfurter Universität wieder, das mit der Unterstützung der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und in Kooperation mit dem Verein Weimarer Republik realisiert wird.

Die Ausstellung ist vom 20. Oktober bis zum 27. November zu sehen und kann in folgenden Zeiten besucht werden: Mittwoch bis Freitag: 12 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr.