Dachschaden: Historisches Dach des Erfurter Ursulinenklosters ist marode

Erfurt. Ein spezieller Kran wird aufgestellt, um das berühmte Kloster sanieren zu können . . .

In Thüringens Landeshauptstadt wird ein weiteres historisches Gebäude saniert, zumindest in Teilen. Am Montag beginnen im Ursulinenkloster die Vorbereitungen für die Dachsanierung des alten Konventgebäudes. Der Dachstuhl auf der Westseite, der zwischen Klosterkirche und Bildungshaus eingespannt ist, muss komplett abgebaut und neu errichtet werden.

Grund für die Maßnahme sind hauptsächlich bauliche Eingriffe innerhalb der letzten hundert Jahre, die damals vernünftig schienen, langfristig und ungewollt aber zur Instabilität des Dachstuhls beigetragen haben. „So brachte etwa der Einbau von Fenstergauben mehr Licht ins Gebäude, führte aber mit dazu, dass die Holzkonstruktion, auf der das gesamte Gewicht der Dachziegel lastet, geschwächt wurde“, erklärt Bistumssprecher Peter Weidemann.

Würde jetzt nicht gehandelt, wären die Folgen dramatisch: Das Klosterdach stürzte früher oder später ein. Es besteht also Handlungsbedarf. Rund sechs bis sieben Millionen Euro wird das Bistum Erfurt für die alternativlosen Gegenmaßnahmen aufbringen müssen. Deren Durchführung dauert voraussichtlich bis ins späte Frühjahr 2024.

Die Gerüstbauer aus Stadtlohn überbauen das komplette alte Konventgebäude mit einem Gerüst und montieren obenauf ein Wetterschutzdach. So können die Arbeiten am Klosterdach unabhängig davon stattfinden, ob es regnet, stürmt oder schneit. Und das zwischendurch dachlose Gebäude ist so auch vor Niederschlägen geschützt. Der besondere Clou am Gerüst sind eingebaute Logistikflächen, auf denen die alten Dachziegel gelagert werden können. Das verkürzt Wege und spart Zeit, denn die Ziegel sollen wiederverwendet werden. Von den alten Dachsparren kann das leider nicht gesagt werden. Mehr als 55 Prozent der historischen Holzsubstanz sind ohnehin schon in der Vergangenheit durch Ab- und Umbauten verloren gegangen. Der Rest ist so marode, dass er nicht zu retten ist. Hier wird alles erneuert. Die Räume unter dem Dach sollen später vom Seelsorgeamt des Bistums Erfurt bezogen werden.