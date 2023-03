Damit hatte niemand gerechnet: Überraschung in Erfurter Grundschule bei Kuchenbasar für Erdbebenopfer

Erfurt. 325 Kinder lernen an der Thomas-Mann-Grundschule in der Halleschen Straße in Erfurt. Sie backten Kuchen – und es kam eine Wahnsinnssumme zusammen.

Das Leid, es nimmt kein Ende. Vor sechs Wochen bebte in der Türkei und in Syrien die Erde, Hunderttausende verloren Hab und Gut, Zehntausende ihr Leben. Aus zahlreichen Ländern reisten Helfer eilig hin, um noch Lebende unter den Trümmern zu finden. Zeltstädte wurden errichtet, doch starke Regenfälle haben nun die Zelte geflutet. Die Regenmassen reißen alles mit sich, wieder sterben Menschen durch Naturgewalt.

Mehr als 60 Kuchen gebacken

Irgendwas tun, irgendwie helfen, das wollen auch die Lehrer und Kinder der Thomas-Mann-Grundschule in der Halleschen Straße. Sie backten mehr als 60 Kuchen, auch die benachbarte Moschee und ein nahe befindliches Geschäft beteiligten sich an der Aktion. Die übrigens extra am Freitag stattfand, bevor an diesem Donnerstag der Ramadan beginnt.

In der Schule lernen 325 Schüler von Klasse eins bis vier. Insgesamt kamen durch den Kuchenbasar 1615 Euro für das Rote Kreuz beziehungsweise den Roten Halbmond zusammen. „Ich freue mich sehr, dass es so viele Spenden geworden sind und wir so einen kleinen Beitrag für die Erdbebenopfer leisten können“, sagt Schulleiterin Ute Kühnelt. Gemeinsam mit einigen Lehrern übergab sie das Geld an Martin Rustler, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Erfurt.