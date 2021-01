Das E und T vom „Erfurt“-Schriftzug stehen schon bereit

Schweißarbeiten am E und T vom „ Erfurt “-Schriftzug in der Theaterwerkstatt für die Buga-Ortsmarke am Petersberg.

Vier Meter hoch und 15 Meter breit soll er werden und sich als blühende Ortsmarke auf unzähligen Fotos von Buga-Besuchern wiederfinden: der „Erfurt“-Schriftzug, für den aktuell in den Theaterwerkstätten geschweißt, gesägt und gemalert wird, damit er zur Eröffnung der Bundesgartenschau im April auf dem Petersberghang seinen Platz finden kann. Das E und das T aus Winkelstahl sind in der Werkstatt bereits sichtbar, das Gesamtwerk soll vom Domplatz aus ein beliebtes Fotomotiv werden.

Werkstätten-Leiter Stefan Rittmeister hat die Buchstaben konstruiert, ein Statiker das Werk auf Stabilität bei Wind und Wetter geprüft. Schließlich sollen die Buchstaben die Buga überdauern im Fundament, das am Petersberghang dafür gegossen wird. Begonnen haben die Werkstatt-Mitarbeiter mit dem E und T, weil R und U wegen ihrer Rundungen schwieriger zu schweißen sind, wie Rittmeister verrät. Die Lettern, die aktuell noch an Hochspannungsmasten erinnern, sollen in einem Betrieb in Ichtershausen verzinkt werden, um dann mit Leisten aus Lerchenholz eine Holzverkleidung zu erhalten. Im Malsaal erhalten die Leisten gerade einen Anstrich: „Eine Vergrauungslasur, die das Holz fünf Jahre älter aussehen lässt“, erklärt Christian Stark, Technischer Direktor am Theater. Angebracht sind Halterungen für Blumenkästen: im jahreszeitlichen Wechsel sollen die bepflanzt werden von Mitarbeitern des städtischen Garten- und Friedhofsamtes und so mit vertikalem Grün die Konstruktion in den Hintergrund treten lassen.

Zu dieser Auftragsarbeit sei das Theater aufgrund seiner verrückten Ideen gekommen, vor allem aber wegen der Erfahrungen im Bühnenbau, auch für die Domstufenfestspiele. Möglich wurde er erst, weil coronabedingt der Bühnenbau auf Sparflamme läuft, wie Stark erklärt. Seit Dezember ist ein zwölfköpfiges Team damit befasst, Ende Februar soll das Werk des freistehenden Erfurt-Schriftzuges vollbracht sein. Jeder einzelne Buchstabe aus Stahl wiegt dann mit Holzverkleidung wohl 450 Kilogramm - Erde, Bewässerung und Pflanzen noch gar nicht mitgerechnet. Dagegen fällt der „Hollywood“-Schriftzug in Los Angeles, der aus abgestützten Holzbuchstaben besteht, (noch) um einiges berühmter und mit 137 Metern deutlich breiter, technisch aber vergleichsweise simpel aus.