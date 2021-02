Das GVZ Erfurt steht still

Mit dem Güterverkehrszentrum (GVZ) ist Erfurts größtes Gewerbegebiet durch den Schnee quasi zum Erliegen gekommen. Laut dem Gewerbevereinschef Roland Brückner stauten sich am Dienstag die Lkw über den Kreisverkehr hinweg bis zur B 7 und ebenso lang in die andere Richtung. Das liege daran, dass nur die August-Borsig-Straße geräumt und die anderen Straßen nicht befahrbar seien. Hilferufe an die Stadt seien bislang nicht erwidert worden, kritisiert Brückner.