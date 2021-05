Das Mysterium in Erfurt-Marbach ist gelöst

Marbach. Die MVZ Labor Limbach-Erfurt GmbH baut in Marbach ein Labor, mit dem vor allem das Helios-Klinikum zusammenarbeitet.

Warum um die Marbacher Baustelle so eine Geheimniskrämerei veranstaltet werde, könne sie sich beim besten Willen nicht erklären. Marianne Kretschmar ist verwundert. Sie ist die Geschäftsführerin der MVZ Labor Limbach-Erfurt GmbH und reagierte auf einen Beitrag dieser Zeitung vom 30. April („Mystische Baustelle in Marbach“). MVZ beabsichtige, in frühestens eineinhalb Jahren seinen Laborbetrieb in der St.-Christophorus-Straße in Marbach aufzunehmen. Das Hauptunternehmen MVZ, das verschiedene Standorte in Deutschland betreibt, hat seinen Sitz in Heidelberg.

Das Erfurter MVZ-Labor gibt es bereits. Im Helios-Klinikum. Dort arbeiten etwa 80 Mitarbeiter, medizinisch-technische Laborassistentinnen uns -assistenten. Man lasse nun in Marbach neu bauen, weil man nicht nur wegen Corona immer mehr Aufträge bekomme und daher mehr Fläche benötige. Teile des Labors werden ausgelagert, weil man mehr größere Geräte und Möglichkeiten für die Diagnostik vor Ort brauche.

Für Marbach entschieden wegen der Nähe zum Helios-Klinikum

Im Helios-Klinikum arbeite man derzeit im Dreischicht-System sehr beengt. Nach langer Suche habe man sich für Marbach als Standort entschieden, auch wegen der örtlichen Nähe zu Helios. Da könne man schnell mit Fahrradkurieren oder per Pkw die Proben zwischen beiden Häusern transportieren.

Der Bau werde als Flachbau auf einem Teil der Fläche gegenüber der Dekra errichtet. Eineinhalb bis zwei Jahre werde es sicherlich noch dauern, ehe man die Arbeit aufnehmen könne. In so einem Labor müsse nach Fertigstellung des Baukörpers viel anspruchsvolle Spezialtechnik integriert werden, so Kretschmar. Es müssten zum Beispiel Zuleitungen für schnelle Internetverbindungen, über die die Untersuchungsbefunde sofort an den Auftraggeber zurückgeschickt werden, integriert werden. So ein Labor auf einer „grünen Wiese“ aufzubauen sei „eine echte Herausforderung“.

Das Personal des Labors im Helios-Klinikum werde nach Inbetriebnahme des neuen Standortes aufgeteilt. Im Marbacher Ableger sollen im Schichtsystem pro Schicht rund 30 Mitarbeiter tätig sein. Bei MVZ werde alles untersucht, was mit Blut zu tun habe, also beispielsweise Leber- und Nierenwerte. Auch die PCR-Tests auf das Corona-Virus, aber auch Tests auf alle anderen Bakterien und Viren nehme man vor. Man sei einer von mehreren Dienstleistern für die Humanmedizin. Die MVZ Labor Limbach-Erfurt arbeite aber hauptsächlich für den Hauptauftraggeber, das Helios-Klinikum mit den Standorten Erfurt, Gotha, Blankenhain und Bleicherode.

Weshalb man sowohl bei der bauausführenden Firma aus Neustadt am Rübenberge und auch in der Erfurter Stadtverwaltung so ein Geheimnis aus dem Projekt mache und behauptet, der Betreiber wolle nicht genannt werden, erschließe sich ihr nicht. Man habe nichts zu verbergen. Nicht einmal die Marbacher Ortsteilbürgermeisterin soll auf ihre Nachfrage hin über den künftigen Betreiber unterrichtet worden sein. „Das geht die Öffentlichkeit nichts an“, hatte es auf Anfrage geheißen. Der obligate Verweis auf den Datenschutz durfte dabei nicht fehlen.