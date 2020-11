Das richtige Licht für das Mosaik

Moskauer Platz: Lichtprobe am Wandmosaik von Josep Renau

Erfurt. Beleuchtungsprobe am Moskauer Platz für das Wandbild von Josep Renau.

Das Großmosaik „Die Beziehung des Menschen zu Natur und Technik“ des spanischen Künstlers Josep Renau kann man seit einem Jahr am Moskauer Platz wieder betrachten.

Das Wandbild, mit seinen etwa 70.500 Glasfliesen, konnte 2012 vor dem Abriss des Kultur- und Freizeitzentrums vor der Zerstörung bewahrt werden, wurde abgenommen und nach seiner Restaurierung am ursprünglichen Ort montiert. Nun soll es auch in der Dunkelheit seine Schönheit entfalten. Für die künftige Beleuchtung gab es am Dienstagabend eine Beleuchtungsprobe.