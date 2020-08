„Das Solidarprinzip darf keine Einbahnstraße sein“

Bürgermeister Peter Leuteritz kann und will nicht länger warten. Er fordert, dass im nächsten Haushalt der Landgemeinde auch der Straßen- und Wegebau in Gamstädt berücksichtigt wird.

Es ist nicht einfach, in Gamstädt etwas zu entwickeln. Das hat Peter Leuteritz seit seinem Amtsantritt 1999 leider registrieren müssen. Am Rande des Kreisgebietes, am Rande der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt, direkt an einer Hauptverkehrsader, ohne Anschluss an ein Abwassersystem – seit Jahrzehnten. Und trotzdem lassen sich zahlreiche Erfolge aufweisen – wenn auch kleine, sind sie groß genug, um Gamstädt zu einem lebenswerten Ort zu machen. Der zur Verfügung stehende Wohnraum sei komplett ausgebucht. In den gemeindeeigenen Wohnblöcken habe noch nie eine Wohnung leer gestanden und für die leerstehende, zum Teil schwer angeschlagenen Häuser, im alten Ort gäbe es durch die Reihe Sanierungspläne der Eigentümer. Der Eindruck täuscht.