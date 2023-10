David Munyon gastiert im Erfurter Museumskeller

Erfurt. David Munyon kommt mit 71 Jahren am Mittwoch wieder zu einem Konzert in den Erfurter Museumskeller.

Am Mittwoch, den 11. Oktober, wird der Singer Songwriter David Munyon aus Alabama, USA – von dem Bluesbarde Eric Burdon sagt: „Für mich ist er eines der letzten Mysterien dieses Planeten“ – nach über sechs Jahren Pause, mit mehr als einem halben Dutzend neuer Veröffentlichungen im Gepäck, seine Songs endlich wieder live ab 20 Uhr im Erfurter Museumskeller präsentieren. Im kleinen und größeren Rahmen wird der inzwischen 71-jährige dabei Lieder aus allen Schaffensperioden zurück auf die Bühne bringen.

Zurück nach sechs Jahren Pause

Gemeinsam mit seiner Martin-Gitarre, seinen viele Kilo schweren Songbooks und einer unter die Haut gehenden Stimme, wird er jeden Abend zu einem besonderen Erlebnis machen. Er wird in vielen bekannten Locations auftreten, die in den letzten 20 Jahren auf keiner Tour gefehlt haben, sowie auch in neuen, bei denen er hofft, dass sie eben so gut besucht werden. Eine davon ist eben auch der Museumskeller. Neben den klassischen Solo-Akustischen Auftritten, wird dort der finale Abend der Tour ein Konzert der Extraklasse werden, bei dem der Multiinstrumentalist Ian Melrose gemeinsam mit David, das aktuelle Album „Hong Kong Bob’s - Echo, Alabama“ vorstellen werden. Tickets gibt’s an der Abendkasse.