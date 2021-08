Dealerkarriere vorzeitig beendet - Motorrad gestohlen - Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte haben in Erfurt ein Motorrad gestohlen. (Symbolbild)

Erfurt Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Das schnelle Geld hat ein 14-jähriger Erfurter beim Drogenverkauf gewittert. Wie die Polizei mitteilte, orderte der Teenager Rauschgift bei einem Bekannten, um es dann gewinnbringend zu verkaufen.

Als der 14-Jährige dann doch Angst vor den Repressalien hatte, trat er von dem Kauf zurück. Die Dealer allerdings waren der Meinung, dass der 14-Jährige die bestellte Ware zu bezahlen hat und zogen seinen PC als Pfand ein.

Erst bei Zahlung der ausgemachten Summe wollten sie dem Jungen die Technik wieder aushändigen. Sie setzten den Teenager unter Druck, sodass er mehrere hundert Euro an das Trio bezahlte. Seinen Rechner erhielt er trotzdem nicht ganz zurück.

Gestern Abend schlugen die drei dann an der Wohnanschrift des 14-Jährigen auf und forderten erneut Geld. Der Junge informierte die Polizei. Diese fertigte mehrere Anzeigen.

Motorrad gestohlen

Diebe haben es am Montag auf eine Kawasaki Z750S abgesehen gehabt. Das Motorrad stand laut Polizeiangaben in der Wilhelm-Busch-Straße in Erfurt. Die Langfinger stahlen es zwischen ca. 07.45 Uhr und 17.15 Uhr. Das Zweirad hat einen Wert von ca. 3000 Euro.

Baucontainer aufgebrochen

Das Wochenende haben Unbekannte im Bereich der Bukarester Straße in Erfurt genutzt, um sich an einem Baucontainer zu schaffen zu machen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem Container und ließen Werkzeug im Wert von knapp 1000 Euro mitgehen. Es wurden u.a. Ladegeräte, Akkus und Werkzeugkisten gestohlen.

