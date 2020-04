Demolierter Audi saust funkenschlagend über A 71 - Fahrer will nichts bemerkt haben

Am Freitagmittag erhielt die Polizei über den Notruf mehrere Mitteilungen, dass auf der A71 aus Richtung Sömmerda in Richtung Erfurt ein Fahrzeug mit massiven Frontschäden fahren und bereits Funken schlagen sollte.

Mehrere Streifenbesatzungen aus Sömmerda und Erfurt begaben sich sofort auf die Suche und konnten das genannte Fahrzeug schließlich am Ortsausgang Gotha Richtung Ohrdruf feststellen, so die Polizei. Das Fahrzeug stand am Straßenrand und der Fahrer- ein älterer Mann- betrachtete die Schäden.

Zu deren Entstehung befragt konnte er keine Angaben machen. Auch wollte er sie während der Fahrt nicht bemerkt haben, obwohl sie aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Unfall stammen mussten. Auf Grund des Vorfalls und seines Verhaltens erwarten den Herrn nun Anzeigen wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

