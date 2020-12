Den Erfurter Weihnachtsmarkt selbstgemacht

Ein Domplatz voller festlich geschmückter Fahrgeschäfte, Glühweinstände und Kunstgewerbebuden bleibt in diesem Jahr leider ein Wunschtraum. Der Erfurter Wolfgang Degenhard hat sich den Corona-Auflagen zum Trotz aber dennoch einen Weihnachtsmarkt erschaffen – nämlich auf der Leinwand. Den Blick für die Details des großen Winterspektakels mit Riesenrad und Weihnachtsbaum hat der 80-Jährige lang geübt.

Schon als kleiner Junge von acht Jahren zeigte sich sein großes Talent für jede Art von Malerei. „In der Berufstätigkeit ist mir das Hobby dann leider etwas abhandengekommen. Nachdem ich einen Schlaganfall erlitt, habe ich dann wieder mit dem Malen begonnen“, erzählt Degenhard.

Malen als Hobby und Gewohnheit

Seine verschiedenen Motive findet der auf Postkarten und Kalendern oder zieht selbst mit dem Fotoapparat durch die Stadt, um schöne Ecken zu finden. Am Computer zieht der Künstler die Bilder dann in die für ihn nötige Größe, um die Strukturen und Farbverläufe der Vorlage ideal sehen zu können. Dabei ist die Erfurter Altstadt sein beliebtestes Revier. Allein seine Ansichten der Krämerbrücke sind zahlreich, aber es finden sich auch Gemälde seiner Urlaubsreisen in seiner Sammlung.

In eines seiner detailverliebten Architektur- und Naturbildnisse stecke der Rentner ungefähr 20 Stunden Arbeit: „Bei schlechtem Wetter malt es sich besonders gut“, lacht der Erfurter. „Drei Tage malen in der Woche sind bei mir fast schon Gewohnheit. Und da arbeite ich dann immer mal wieder für ein paar Stunden an einer Leinwand. Wie ich gerade Lust habe“, erzählt er weiter. Wie viele Bilder er insgesamt schon angefertigt hat, kann Degenhard nicht einschätzen. Der Oberboden seiner Wohnung sei jedenfalls gut gefüllt.

Auch Roland Kaiser hat ein Bild vom Domplatz

Doch nicht alle seiner Szenen fristen ein Dasein im Verborgenen: „Ich verschenke sie gern. Vor allem an Menschen, die mir eine Freude gemacht haben. Das waren auch schon Krankenschwestern oder Ärzte, die besonders freundlich waren oder mir geholfen haben“.

Zum großen Kreis seiner Beschenkten gehören mittlerweile auch ein paar Prominente aus der Schlagerszene, denen er seine Gemälde nach Konzerten oder Fernsehauftritten überreicht. Neben Trompeter Stefan Mross und Star-Arrangeur James Last hat auch der beliebte Schlagersänger Roland Kaiser einen echten Degenhard zu Hause. „Er hat ein Konzert auf dem Domplatz gespielt. Ich konnte leider selbst nicht dabei sein, aber meine Tochter war dort und hat ihm ein Bild mitgebracht, was ich vom seinem letzten Konzert in Erfurt gemalt hatte. Und im Gespräch stellte sich heraus, dass sich die Musiker auf dem Bild alle wiedererkannten, obwohl sie nur ganz klein auf der Bühne abgebildet sind“, wie der 80-Jährige stolz berichtet.

Verkaufen will Degenhard seine Werke aber trotz großer Beliebtheit nicht: „Das ist mir noch nie eingefallen. Schenken gefällt und passt mir viel besser“.