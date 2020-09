Erfurt. Die Veranstaltungen rund um den Tag des offenen Denkmals in Erfurt bleiben trotz Corona-Pandemie live und bunt

Denkmaltage: Programm in Erfurt verspricht Vielseitigkeit

Coronabedingt entschieden sich zahlreiche Städte, den Tag des offenen Denkmals virtuell im Internet zu feiern. Entgegen dem aktuellen Trend eröffnet Erfurt bereits am 8. September die Denkmaltage und feiert – unter Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen – mit einem umfangreichen Programm bis zum 13. September, dem Europäischen Denkmaltag, in zahlreichen öffentlichen und privaten Einrichtungen. Die Eröffnungsfeier der Denkmaltage findet am Dienstag im KulturQuartier Schauspielhaus statt.