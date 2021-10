Der Blick gen Orgel

Anja Derowski über die Sitzanordnung in einer isländischen Kirche.

Ich blickte in ihre Gesichter, als ich die Kirche betrat. Irgendetwas war komisch. Diese Menschen sitzen falsch herum, dachte ich.

Reisen bildet bekanntlich. Obwohl ich schon so oft in Island war, entdecke ich immer wieder Neues. Vergangenen Samstag waren es die Bänke in der Hallgrímskirkja. Hier hatte kurz zuvor ein Orgelkonzert stattgefunden. Die Zuhörer blickten währenddessen nicht nach vorn, sondern zur Orgel. Sehr originell und durchaus logisch.

Nach dem Konzert ging ein Mitarbeiter herum und klappte die Kirchenbänke in die andere Richtung, mit Blick nun gen Altar. Die letzte Reihe hatte er noch nicht geschafft und so schauten Besucher, die da Platz genommen hatten, Richtung Eingang.