Der Erfurter Ritter mit der Rose: Wie das Optima-Maskottchen erfunden wurde

Erfurt Die Thüringerin Erika Nerger hat DDR-Design-Geschichte geschrieben. Welche kessen Sprüche den Ritter heute in die Bredouille bringen würden.

Eigentlich sieht er mit seinem Lächeln, den zarten Wangen und seiner Knollnase viel zu freundlich aus, um ein wehrhafter Ritter zu sein. Nichtsdestotrotz hat sich der grau eingerüstete Optimus als eben solcher bewährt und war über Jahre für den VEB Optima im Einsatz. Wie diese Werbefigur entstand und welche bürokratischen Wege von der Idee bis zum fertigen, verbreitungsbereiten Maskottchen der kleine Ritter in den 1960er Jahren nahm, hat Stephan Hloucal in der neuesten Beitragssammlung des Thüringer Elektromuseums aufbereitet.

Optima exportierte in 80 Länder auf der Welt

Ganze sechs der insgesamt 24 Seiten sind der nahezu minutiösen Recherche gewidmet, die sich um den Ritter mit der Rose dreht. Untrennbar mit der Geschichte der Erfurter Büromaschinenwerke verbunden wird natürlich auch nicht an Details über den führenden Schreibmaschinen-Hersteller der DDR gespart. So stand der VEB mit Exportpartnern in über 80 Ländern auf dem Globus so gut da, dass es Zeit für etwas wurde, dass sich nicht nur in Ostdeutschland fast alle großen Betriebe gönnten: ein eigenes Maskottchen.

Ritter sollte vornehmlich Frauen ansprechen

Der Name Optimus war schnell gefunden und stellt, wie im Marketingbereich bis heute üblich, einen direkten Bezug zum Firmennamen her. Weiter arbeitet Hloucal auf, dass die Werbefigur in seiner tatsächlichen ritterlichen Gestalt vor allem Frauen ansprechen sollte. Genauer gesagt, weibliche Büroangestellte als die Hauptnutzer der Optima-Produkte. Abgesehen von der Männlichkeit, die dem Ritter-Image beiwohnt, wollte man mit einer Puppe auch Kindheitserinnerungen wecken, die eine emotionale Bindung zur Figur befördern.

Optimus-Schöpferin verewigte sich schon mit Meister Malimo

Sogar die Schöpferin des Optimus hat der studierte Informationstechniker herausgefunden und ihre Arbeit in seinem Beitrag „Ein Ritter für Schreibmaschinen aus Erfurt“ gewürdigt. Die Illustratorin und Grafikerin Erika Nerger war es, die 1967 ein Geschmacksmuster für eine Werbefigur als Patent anmeldete, das später der junge Mann in der Ritterrüstung werden sollte. Zuvor hatte die studierte Werbegrafikerin für die Kinderzeitschrift Bummi gezeichnet, Kinderbücher und Schallplattenhüllen illustriert und 1966 die Werbefigur Meister Malimo geschaffen.

Grafikerin Erika Nerger schuf Ende der 1960er Jahre den Ritter Optimus. Foto: Barbara Morgenstern / Deutsche Fotothek

Thüringer Industriearchiv bietet Recherchegrundlage

Unter der Registriernummer 7386 war Optimus geboren. Als Figur 12 Zentimeter groß, eineb Helm auf dem großen Kopf und mit einer Rose in der behandschuhten Faust. Zu finden war er auf Briefpapier, auf Kalendern, Biergläsern und Plastiktüten. Laut Hloucal, der sich viel und tiefgehend mit mit historischen Themen befasst und seiner Ausarbeitung Unterlagen aus dem Thüringer Industriearchiv zugrunde legt, wurde sogar der Weg ins Fernsehen vorbereitet.

„Tausend und mehr Freundinnen“ für den kleinen Ritter

Dass der stets aufrecht stehende Geselle heute keine geläufige Figur mehr ist, liegt im Ende von Optima und dem zunehmenden Rückgang von Maskottchen als Werbeträgern begründet. An Erika Nergers Design hat es wohl nicht gelegen, denn bis heute ist Optimus ein beliebtes Gut auf Versteigerungsplattformen. Einzig und allein ein Spruch, der dem Ritter in einer Broschüre zugeschrieben wird, wäre heutzutage vermutlich etwas aus der Zeit gefallen: „Besonders glücklich bin ich, weil ich schon jetzt an jedem Finger nicht nur eine, sondern tausend und mehr Freundinnen habe. Das sind die Damen, die schon längst Optima-Büromaschinen bedienen. Eine immer charmanter als die andere! Ja, da fühle ich mich so richtig in meinem Element. Als Zeichen der Verehrung trage ich deshalb eine rote Rose.“

Das Optima-Maskottchen hält eine langstielige Rose in der Hand, die einen Wimpel mit seinem Namen trägt. Foto: Stephan Hloucal

Wie auch immer man im 21. Jahrhundert darüber denken mag, als Charmebolzen geht Ritter Optimus damit allemal in die Geschichte ein. Und vielleicht ist sein Lächeln ja doch ein wenig verschmitzt, wenn man genauer hinschaut.

Der vollständige Beitrag von Stephan Hloucal kann kostenfrei in der Winterausgabe des Magazins On.Line unter https://www.elektromuseum.de/ heruntergeladen und gelesen werden.