Der erste Frost überrascht Erfurt

Es ist soweit. Man muss morgens wieder vor dem Weg mit dem Auto zur Arbeit genügend Zeit für das lästige Freikratzen der Scheiben einplanen. Am Donnerstag waren an vielen Stellen in Erfurt die Scheiben parkender Autos vereist. Gut hatte es da zum Beispiel eine Mama, dass mit Ida eine kleine Helferin zur Seite stand. Zur eigenen Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer sollte aber darauf achtet werden, dass die Scheibe möglichst vollständig enteist ist. Kleine Gucklöcher reichen nicht.