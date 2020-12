Der große Ansturm auf die Erfurter Geschäfte

Trubel in der Erfurter Innenstadt vor dem Lockdown, der ab Mittwoch gilt.

Keine Spur von Besinnlichkeit. Auch wenn „Last Christmas“ aus der Drehorgel über den festlich geschmückten Anger schallt, haben die Leute am Montag, zwei Tage vor dem harten bundesweiten Lockdown, kaum ein Ohr für Drehorgelspieler Mr. Evergreen. Sie hetzen von Geschäft zu Geschäft oder halten allenfalls nur kurz inne in den Warteschlangen, die sich speziell vor den Parfüm- und Kosmetikläden bilden, aber auch vor TK-Maxx oder Woolworth. Hier sind die Einkaufskörbe gerade aus. Signal dafür, dass die erlaubte Zahl an Kunden erreicht ist.