Der Künstler von der Erfurter Krämerbrücke: Ausstellung erinnert an Egon Zimpel

Erfurt. Erinnerung an Egon Zimpel: Bilder und Grafiken aus dem Nachlass des Erfurter Krämerbrückenkünstlers werden im Haus Dacheröden gezeigt.

Einblick in Leben und Werke des Künstlers Egon Zimpel (1943-2022), der nicht nur durch Leidenschaft für das Theater, sondern auch durch seine Reisen geprägt wurde, bietet das Haus Dacheröden. Ab Samstag, 16. September, 17 Uhr, können Besucher die Ausstellung über den Maler und Grafiker besuchen.

Zimpel war seit den 1980ern eng mit der Erfurter Kulturszene verbunden, war Gründungsmitglied der „Stiftung Krämerbrücke“, des Kinoklubs Erfurt und Mitinitiator des Vereins „Neues Schauspiel Erfurt“. Die Retrospektive zeigt Malereien und grafische Zyklen aus seinem umfangreichen Nachlass. Neben den Kunstbeiträgen warten auf die Besucher der Vernissage am Samstag auch Reden von Menschen, die Zimpel gut kannten, und Musikbeiträge. Die Ausstellung geht bis zum 20. Dezember.

Bis zu Sonntag, 17. September, können im Haus Dacheröden außerdem Holzarbeiten des freien Kunst- und Kultursymposiums „proForma“ besichtigt werden. Beide Ausstellungen sind in das Erfurter Festival „Kultur flaniert“ eingebunden. Es findet am Wochenende vom 15. bis 17. September statt. Das Haus Dacheröden lädt in diesem Rahmen zum Entdecken der Erfurter Kunst- und Kulturlandschaft ein.