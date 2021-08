Der lange Weg zum Badespaß

Erfurt. Anja Derowski über Umleitungen in Umleitungen

Das Ziel war ein Waldbad, eine knappe Autostunde von Erfurt entfernt. Um dahin zu kommen, muss man den Schmidtstedter Knoten passieren. Da dieser verstopft ist, meistens zumindest, entschied ich mich, für den zwar längeren, aber schneller passierbaren Weg – dachte ich.

A71, dann A4. Natürlich wusste ich nicht, dass zwischen West und Ost eine Baustelle ist und so tuckerte ich mit 60 dort lang. Um in Ost wieder abzufahren. Ich freute mich, dass ich die Clara so gut umfahren hatte, auch wenn es länger gedauert hat. Irgendwie muss man sich ja seine Entscheidungen schönreden . . .

In Klettbach, also drei Minuten später, stand ich vor einer weiteren Baustelle, die eine weitere Umleitung bedeutete. Einmal links über irgendwelche Orte, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie schnell man – sozusagen – auf dem Dorf ist. So mit netten Häuschen, Höfen, Tieren – wunderbar. Jedenfalls tingelte ich durch diese kleinen Ortschaften, stand in Bad Berka in der offiziellen Umleitung an einer weiteren Baustellenampel. Mensch, die können das genauso gut wie die Planer in Erfurt, dachte ich. Irgendwann kam ich im Schwimmbad an – und stellte fest: Der Weg hat sich gelohnt. Immerhin.