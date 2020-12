Der letzte Schnitzer von Schwansee

Harry Weih geht in seiner Werkstatt seinem Hobby nach. Schnitzen gehört für ihn immer noch untrennbar zum Alltag, auch wenn der 81-Jährige längst in Rente ist.

Schwansee. Die Fenster an der Front der Schnitzer-Werkstatt sind mit vielen Tierfiguren geschmückt. Das ist in Schwansee seit Jahrzehnten so.

Ein kräftiges Feuer bullert im kleinen Ofen. So trotzt die alte Werkstatt dem Nebel und den Dezembertemperaturen draußen. Bei Holzschnitzer Harry Weih in der Erfurter Straße von Schwansee ist es gemütlich warm. „Das muss so sein. Beim Schnitzen kann ich vor Kälte steife Hände nicht gebrauchen“, sagt er. Im Januar wird er 82 Jahre alt. Nach jahrzehntelangem Berufsleben ist das Arbeiten mit Lindenholz mittlerweile nur noch Hobby, aber aus seinem Alltag nicht wegzudenken. Einen Nachfolger für die Werkstatt gibt es nicht. „Ich bin der letzte Schnitzer in Schwansee“, erklärt der alte Herr.