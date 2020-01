Der schönste Kröpfer kommt aus Melborn

Der Superchampion der Thüringer Kropftauben kommt aus Melborn im Wartburgkreis. Er ist ein sogenannter Elsterkröpfer mit rotem Farbschlag und hat den größten Pokal der Erfurter Kreistaubenschau per Losentscheid gewonnen. Er hatte die maximale Punktzahl 97 und damit die Bewertung „Vorzüglich“ erhalten, sodass er wie einige andere Kröpfer im Lostopf landete. Züchter Karl-Heinz Kallenbach versprach nach der Pokalübergabe, eine Runde auszugeben.

Die Erfurter Taubenschau am Wochenende fand bereits das zweite Mal im Bürgersaal von Riethnordhausen statt. Ausstellungsleiter Steve Nessel bedankte sich zur Eröffnung beim Riethnordhäuser Bürgermeister Jürgen Hieber für die Möglichkeit, die Leistungsschau in dem Ort durchzuführen. „Diese Bereitschaft ist in anderen Gemeinden der Umgebung nicht unbedingt zu finden.“ Nessel lobte auch das Engagement der Vereinsmitglieder. „680 Tauben wurden ausgestellt, das ist ein richtig gutes Meldeergebnis“, meinte er. Verbunden war die Erfurter Taubenschau mit der Kropftaubenschau und mit den Sonderschauen der Altenburger Trommeltauben und der Elsterkröpfer.

Karl-Heinz Kallenbach präsentiert stolz den Champion samt Pokal. Foto: Henning Johr

Die Preisrichter vergaben insgesamt 22 Mal die Bewertung „Vorzüglich“ und 54 Mal die Bewertung „Hervorragend“ mit 96 Punkten. „Ein Beweis für den hohen Zuchtstandard in unserem Verein“, konstatierte Nessel. Die Bewertungen gehen dann herunter bis 90 Punkte, was sozusagen B-Ware bedeutet: B wie „brauchbar“. Alles, was darunter liegt, wird mit „U“ wie für die Zucht unbrauchbar abgestempelt.

Im Bürgersaal waren auch ganz junge Aussteller und Ausstellerinnen vertreten. „Klar, freut uns das“, sagte der Ausstellungsleiter. Dennoch gibt es Nachwuchssorgen. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder wird von Jahr zu Jahr höher. „Wir können junge Leute für das interessante Hobby der Taubenzucht gebrauchen. Wer dabei sein möchte, soll sich einfach melden“, sagte Nessel.