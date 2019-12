Kristina Vogel kandidierte auf Listenplatz 2 der CDU für den Stadtrat in Erfurt und holte knapp 13.000 Stimmen.

Der Stadtrat sucht nach Mehrheiten

Alles neu macht der Mai: Dieser alte Spruch hat sich bei der Kommunalwahl am 26. Mai bewahrheitet. Seitdem hat der Erfurter Stadtrat acht Fraktionen – und noch nicht so richtig einen Plan, wie er mit dieser Meinungsfülle umgehen soll.

Gibt es ein „Erfurter Modell“, wie es die CDU vorgeschlagen hat? Das Modell, bei dem alle Fraktionen außer der AfD gemeinsam nach Kompromissen suchen sollen, ist bislang nicht wirklich zum Einsatz gekommen.

Auch ein links-grüner Block, bei dem die bei der Wahl abgestürzte SPD mit den Linken, den gestärkten Grünen und den Stadtrats-Neulingen von der Mehrwertstadt gemeinsame Sache machen würde, hat seine Muskeln bislang nicht spielen lassen. Im Zweifelsfall wird es wohl darauf hinauslaufen, was von Beginn an für diese Legislatur gemutmaßt wurde: wechselnde Mehrheiten.

Allerdings stimmten am Jahresende bei einer Schlüsselentscheidung CDU, SPD und Linke gemeinsam ab. Konkret bestätigte das exotische Bündnis mehr oder weniger den Verkauf städtischer Grundstücke an die Kowo, der Geld für den Schulbau beschaffen sollte. Die geplante Einlage der Kowo in die Stadtwerke wurde hingegen mit einer viel breiteren Mehrheit abgesagt – die Suche nach dem Schulbau-Geld geht weiter.

Und die AfD? Mit sieben Sitzen zählte sie zu den Wahlgewinnern. Bislang fährt die Fraktion eine Doppelstrategie: Mal beschwert sie sich darüber, ständig und überall ausgegrenzt zu werden, dann wieder nutzt sie jede Gelegenheit, die anderen Fraktionen zu provozieren. Einmal ließen die AfD-Stadträte eine eher dünn besuchte Sitzung platzen, indem sie geschlossen den Saal verließen. Ein andermal versuchte einer ihrer Stadträte, eine Debatte mit einer persönliche Beleidigung nieder zu schreien.

Neben der Halbprominenz mehrerer Landtagsabgeordneter sitzt seit Mai auch echte Weltprominenz im Stadtrat. Die Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel trug mit ihren knapp 13.000 Stimmen dazu bei, dass die CDU die Wahl mit blauen Flecken überstand und mit zehn Sitzen stärkste Fraktion wurde. Was die CDU im Mai ankündigte, nämlich, dass Vogel wegen ihrer Reha und einigen Verpflichtungen sich in diesem Jahr bei den Debatten noch zurückhalten werde, traf ein.

Die Landtagsabgeordneten wurden im Oktober neu sortiert. Denn auch im Freistaat wurde gewählt. Das Ergebnis war ähnlich unübersichtlich wie in der Stadt, doch läuft es im Land bislang auf eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung hinaus.

Den Wahlsieg von Bodo Ramelow (Linke) untermauerten die Ergebnisse in der Landeshauptstadt. Alle vier Erfurter Wahlkreise gingen an die Direktkandidaten der Linken, und auch bei den Zweitstimmen schnitt Ramelows Partei noch etwas besser ab als im Rest des Landes.

Zugleich sind die Erwartungen an das Land noch einmal gestiegen – einen Hauptstadtvertrag, mehr Geld für Investitionen und ein Landesmuseum in der Defensionskaserne soll der Freistaat liefern. Dass von den 90 Landtagsabgeordnete 24 in Erfurt wohnen, ist dabei wohl die größte Hoffnung.

Neben dem Stadtrat, dem Europaparlament und dem Landtag wurden 2019 auch die Ortsteilräte neu gewählt. 14 neue Ortsteilbürgermeister traten nach den Kommunalwahlen im Mai ihr Ehrenamt an.